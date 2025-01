El debate sobre las deportaciones masivas está programado para este martes en El Cajón. Se espera que la ciudad vote sobre una resolución para apoyar las medidas enérgicas contra la inmigración. Sin embargo, la idea se enfrenta a una reacción negativa de algunos miembros de la comunidad.

Los residentes y activistas se manifestaron frente al Ayuntamiento de El Cajón. Se reunieron antes de la votación del consejo del martes sobre la propuesta de resolución del alcalde Bill Wells.

“Me siento como si estuviera en la mira de las autoridades”, dijo una residente y activista llamada Jasmine. “Están apuntando a nuestras comunidades, a nuestros apartamentos y a nuestros negocios”. “Tenemos derecho a ser respetados y tratados con dignidad”, dijo otro orador.

La resolución permitiría a los agentes de policía locales ayudar a las autoridades federales con la aplicación de las leyes de inmigración, en la medida en que lo permita la ley estatal SB-54.

“Para ponerlo en contexto de lo que eso significa, si arrestáramos a alguien por un delito violento y supiéramos que esa persona es, por ejemplo, un miembro de una pandilla venezolana, no podríamos llamar a ICE y decir: 'Oye, tenemos a este miembro de una pandilla venezolana aquí'”, dijo Wells.

La administración Trump ha dicho que las medidas enérgicas están dirigidas a los delincuentes, pero desde una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas captada por una cámara en Escondido hasta otras en El Cajón, los defensores dicen que están escuchando historias en todo el condado de inmigrantes respetuosos de la ley que están siendo detenidos.

A San Diego family showed NBC 7 video of a recent encounter with federal agents that came to their door. NBC 7's Shelby Bremer spoke with the family about what they described as a terrifying encounter, as reports continue to come in of increasing immigration enforcement nationwide.

"Ayer, se llevaron a un amigo y padre soltero y abandonaron al niño. Eso es muy desgarrador", dijo Eva Pecheco mientras lloraba.

"Eso no tiene nada que ver con los agentes de policía en El Cajón", dijo Wells. "El Cajón no va a estar y nunca estará allí tratando de perfilar racialmente o tratando de encontrar a personas que violan la ley de inmigración. De nuevo, de lo que estamos hablando es de la capacidad de tomar a un criminal que tenemos bajo nuestra custodia y trabajar con el gobierno federal para sacar a ese criminal de nuestras calles".

A pesar de esa tranquilidad, los opositores dicen que están preocupados por esta resolución bajo la nueva administración.

"No quiero llevar mi pasaporte porque tengo que demostrar que soy ciudadano de los EE. UU.", dijo Pecheco. "No quiero creer en el miedo y no quiero que la comunidad viva con miedo".

Wells dice que habló con el zar fronterizo del presidente Donald Trump sobre seguir la regla de la ley federal. Dice que le dijo que necesita protección del estado de California porque los oficiales de policía podrían ser procesados ​​por violar las leyes de santuario del estado.