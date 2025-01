La lucha contra la “Marea Tóxica” en la frontera entre EEUU y México

SAN DIEGO - Miles de personas cruzan los dedos. Esperan que la crisis de aguas residuales que lleva décadas en la frontera entre EE UU y México mejore en 2025.

Millones de litros de agua contaminada por aguas residuales tóxicas procedentes de México siguen llegando cada día al condado de San Diego y al Océano Pacífico, pero la financiación adicional del Congreso y la creciente presión de los líderes locales están marcando la diferencia.

« Toxic Tide: Fighting the Sewage Crisis at the Border» (Marea tóxica: la lucha contra la crisis de las aguas residuales en la frontera) repasa los progresos realizados en 2024 y mira hacia el futuro para ver lo que aún queda por hacer.

A finales de 2024, la alcaldesa de Imperial Beach, Paloma Aguirre, encabezó otra delegación a Washington D.C. para solicitar al presidente Joe Biden que declarara el estado de emergencia.

"Él no tiene nada que perder, y nosotros tenemos todo que ganar", dijo la alcaldesa Aguirre. "Vamos a hacer todo lo que podamos con esta administración. Y absolutamente vamos a empezar a trabajar con la próxima administración, con la administración Trump".

La crisis de las aguas residuales ciertamente recibió más atención después de que NBC San Diego estrenó «Toxic Tide: The Sewage Crisis at the Border» (Marea tóxica: la crisis de las aguas residuales en la frontera) a finales de 2023. Millones de dólares se sumaron a la lucha, más personas están hablando en favor de las comunidades y los investigadores recolectaron evidencia científica que elevó las banderas rojas desde Imperial Beach hasta los Centros para el Control de Enfermedades.

" Es una realidad que nunca habíamos avanzado tanto», permitió Aguirre antes de admitir que aún queda mucho trabajo por hacer. «No se trata sólo de las necesidades de infraestructuras, sino también de la crisis de salud pública que se está produciendo en estos momentos y que afecta a todo San Diego".