Madre dice que el cinturón de su hija se cayó a mitad de la montaña rusa Electric Eel de SeaWorld

SAN DIEGO - "La atracción dura unos 47 segundos", dijo Salina Higgins, quien visitó SeaWorld San Diego el martes con su hija de 10 años y su sobrina de 14 años de Tucson, Arizona. "Cuarenta y siete segundos me parecieron como 20 minutos".

Después de montar en las atracciones todo el día, Higgins y su hija decidieron subirse a la Electric Eel. Su sobrina las observó y grabó un vídeo mientras llegaban a la cima de la atracción.

"Abrí los ojos por casualidad y mi hija empezó a gritar porque la correa le colgaba delante de la cara mientras estábamos colgadas cabeza abajo", cuenta Higgins. "Entonces agarré la correa, la aseguré y me aferré a ella para salvar mi vida mientras las dos gritábamos hasta que terminó la atracción".

Higgins dijo que también existe una barra de seguridad diseñada para sujetar al pasajero, pero no está segura de si también funcionó mal.

"El cierre estaba puesto antes de salir. Lo comprobé", dijo. "El empleado también pasó por allí y tiró de él para comprobarlo, así que ¿a qué se debe que este cierre no se mantuviera en su sitio? ¿ Y cómo es posible que la barra tampoco se haya quedado en su sitio?".

Cuando bajaron, Higgins contó lo sucedido a un empleado, quien le pidió disculpas antes de subir a más gente a la atracción. Higgins se dirigió entonces al servicio de atención al cliente para hablar con un encargado.

"Me preguntó: '¿Has leído el descargo de responsabilidad antes de subir a la atracción?". recuerda Higgins. "Sorprendentemente, le dije: '¿Incluye esta cláusula de exención de responsabilidad que las correas de seguridad sean opcionales? Porque si es así, por favor, no tengo nada que hacer'. Se rió y me dijo: 'Creo que no'. Así que mandé a mis hijos de 10 y 14 años a las 10 de la noche a hacer una foto de este aviso legal".

El aviso legal decía: "Sujétese bien y permanezca sentado con el collarín de protección asegurado en todo momento durante la atracción".

"Cuando se lo mostré, se llevó las manos a la cabeza y me dijo que podía llamar al número que se encuentra en la página web y que los de seguridad nos escoltarían fuera de la propiedad", dijo Higgins.

Agregó que ha enviado correos electrónicos a más de 100 contactos de SeaWorld y de la División de Seguridad y Salud Ocupacional de California (Cal/OSHA) tratando de obtener ayuda. Después hizo un post en TikTok que se hizo viral.

"Ahora estoy abogando por todas las demás personas que comentan en este TikTok, que tiene casi 6 millones de visitas, que también dicen que les ha sucedido esto", dijo. "Así que ahora esto se ha convertido en algo más grande".

Ella dice que quiere que los empleados de SeaWorld sean más cuidadosos y menos despectivos. También desea que esto recuerde a los espectadores que denuncien cuando sientan que algo no está bien.

NBC 7 se puso en contacto con SeaWorld y Cal OSHA. La agencia informó que está investigando el caso. El SeaWorld respondió lo siguiente a NBC 7:

"Nos tomamos la seguridad muy en serio y entendemos que esta visitante percibió un riesgo que le causó preocupación. Sin embargo, no hubo ningún problema de seguridad durante la atracción. Todas las atracciones, incluida Electric Eel, se diseñan, operan e inspeccionan diariamente de acuerdo con todas las normas aplicables y las especificaciones del fabricante. El "arnés" al que se refiere esta familia se denomina "collarín de confort", que está pensado para la comodidad del usuario y no como dispositivo de sujeción. La barra abdominal y la espinillera son los únicos dispositivos de retención de la montaña rusa, y se mantuvieron en su sitio durante toda la atracción. La indicación a la entrada de la atracción señala que el collarín es sólo para la comodidad del pasajero".