Mascotas de refugios de San Diego vuelan a NorCal y Oregón para abrir paso a las de Los Ángeles

SAN DIEGO - Una organización mundial sin fines de lucro organizó un vuelo para llevar a decenas de perros y gatos del refugio de San Diego Humane Society al norte de California y Oregón este viernes para despejar el espacio para las mascotas de la zona de Los Ángeles.



Greater Good Charities llevará en avión a 50 animales -de los cuales unos 33 proceden de SDHS y los demás de Orange County Animal Care- desde el Gillespie Field de El Cajón.

"A las pocas horas del inicio de los incendios, Greater Good Charities ya estaba movilizando nuestra respuesta", dijo Liz Baker, Directora General de Greater Good Charities. "Este vuelo de emergencia es una parte importante de nuestra respuesta más amplia para proporcionar ayuda críticamente necesaria a los afectados: desde familias desplazadas y poblaciones sin vivienda hasta animales heridos, refugios de mascotas abrumados y ecosistemas dañados".

The San Diego Humane Society sent assistance to Pasadena Wednesday as they evacuated pets affected by the multiple fires devastating Los Angeles County.

Este vuelo permitirá a San Diego Humane Society seguir acogiendo animales de compañía de los refugios desbordados de la zona de Los Ángeles para hacer sitio a los animales perdidos y heridos.

"Este transporte nos permite dar un paso adelante y ofrecer a nuestros amigos de Los Ángeles el apoyo que necesitan durante esta crisis devastadora, y por ello estamos increíblemente agradecidos", dijo Gary Weitzman, presidente y CEO de San Diego Humane Society. "Los incendios en Los Ángeles son desgarradores, y estamos totalmente comprometidos a hacer todo lo posible para ayudar a nuestros vecinos a través de esto".

El vuelo que partió el viernes por la mañana hizo escala en Hayward, California, antes de llegar a Portland, Oregón, por la tarde. Los animales serán transportados a centros de acogida, donde serán evaluados y recibirán la atención médica necesaria antes de ser puestos en adopción.

Según el SDHS, entre los refugios receptores se encuentran Oregon Humane Society, East Bay SPCA, Marin Humane y Humane Society of Sonoma County y Pets in Need.

SDHS ya ha acogido a 40 animales que ya estaban en adopción en Pasadena con el fin de hacer espacio en los refugios de Los Ángeles para los animales desplazados por los incendios.