Morirá en la cárcel”: Ali Abulaban, TikToker de San Diego, condenado por asesinar a su esposa y a un amigo

SAN DIEGO - Un juez dictaminó el viernes que un ex TikToker de San Diego pasará el resto de su vida en prisión por matar a su esposa separada y a un amigo de ella en un edificio de apartamentos de East Village en octubre de 2021.

El juez dictaminó que Ali Abulaban, de 32 años -conocido como "JinnKid" en las redes sociales- cumplirá dos condenas consecutivas de entre 25 años y cadena perpetua por los asesinatos de Ana Abulaban, de 28 años, y Rayburn Cárdenas Barron, de 29, en el complejo de apartamentos de lujo Spire San Diego, que él mismo admitió durante el juicio.

Al dictar sentencia, el juez dijo tener "serias dudas" de que Abulaban estuviera realmente arrepentido de sus actos.

"Es una persona muy egoísta, como creo que vio el jurado", dijo el juez. "La conclusión es que morirá en prisión, nunca será un hombre libre. Tomará su último aliento allí".

Sentencia

El tribunal permitió que seis de los familiares de Ana Abulaban y Barron hicieran declaraciones antes de que el juez se pronunciara sobre la condena.

La hermana de Ana Abulaban estaba visiblemente alterada cuando gritó a Abulaban sobre los efectos que la pérdida ha tenido en su familia.

"¡Ali, si hubiera sabido lo que había pasado mi hermana con todos esos malos tratos, si lo hubiera sabido, si lo hubiera sabido! gritó, habría vuelto a viajar para verla y quitártela a ella y a Amira".

"Le prometiste a mi madre que cuidarías bien de ellas como mis padres hicieron con Ana Marie y Amira allá en Filipinas. Pero no tenía ni idea de que la vida de mi hermana sería miserable viviendo contigo. Tratabais a mi hermana como si no importara, pero importaba".

La familia de Barron describió a su hermano pequeño como cariñoso y un hombre de familia. Con lágrimas en los ojos, dijeron que se desvivía por ayudar a los demás y que su familia no ha vuelto a ser la misma desde su pérdida.

"A menudo nos dicen que somos una familia muy fuerte por haber sobrevivido a esta tragedia", dijo Lizbeth Baron, hermana de Barron. "Pero la realidad es que esto ha sido lo más difícil que hemos vivido nunca y muchos de nosotros hemos quedado destrozados. El dolor y el trauma de perder a nuestro hermano de la forma en que lo hicimos es tan doloroso que tenemos dificultades para llevar una vida normal y sana".

Llegó entonces el momento de que Abulaban prestara declaración ante el tribunal. Leyendo palabras escritas en papel amarillo rayado, Abulaban pidió perdón por el dolor que causó a las dos familias, pero siguió defendiendo sus actos como un crimen pasional durante "una psicosis inducida por las drogas".

" El hecho de que haya pasado más tiempo en el estrado del que el jurado ha tardado en deliberar sobre mi destino es muy preocupante", dijo mientras pedía al juez que le diera una oportunidad para rehabilitarse.

El juez calificó a Abulaban de "actor de gran talento".

"Cuando vi los vídeos de Scarface, es como si al cometer esos crímenes se hubiera convertido en ese personaje de Scarface. El asesinato a sangre fría y sin remordimientos", dijo el juez. "Todas las lágrimas que ha llorado en esta sala han sido por sí mismo".

Antes de la sentencia, la defensa solicitó la repetición del juicio basándose en un interrogatorio de la acusación que provocó un arrebato de Abulaban durante el juicio. Un juez había dictaminado previamente que la línea de interrogatorio podía eliminarse del acta para el jurado, pero la defensa -aunque descontenta con la decisión- optó por contrainterrogar a su defendido.

La defensa alegó que esas dos preguntas de la acusación -que no debían haberse formulado durante el juicio, según acordó un juez- empañaron la opinión del jurado sobre su cliente y debían conducir a la anulación del juicio.

Fraser dictaminó en la apelación que el momento en cuestión no alteró la opinión del jurado.

"El acusado estuvo en el estrado durante tres días, por lo que el jurado tuvo un tiempo extraordinario para evaluar la credibilidad del acusado", dijo Fraser. " Y la idea de que se redujera a, de nuevo, dos preguntas insignificantes simplemente no es razonable".

El veredicto

Abulaban fue declarado culpable de dos cargos de asesinato en primer grado el 29 de mayo. Además del asesinato en primer grado, los miembros del jurado consideraron ciertas las circunstancias específicas por las que se le acusaba de cometer múltiples asesinatos.

Como no había duda de que había matado a las víctimas, los miembros del jurado tuvieron que decidir si se trataba de asesinato en primer o segundo grado.

El juicio duró casi un mes y las deliberaciones comenzaron el 24 de mayo. El jurado llegó a un veredicto a última hora de la mañana del 29 de mayo.

La defensa tenía esperanzas de que el jurado le hubiera declarado culpable de asesinato en segundo grado y su condena hubiera sido mucho menor. En cambio, fue declarado culpable de todos los cargos y de las circunstancias especiales.

"El jurado vino y escuchó las pruebas durante semanas, y llegó a la decisión correcta", dijo el fiscal adjunto Taren Brast.

Después de que se anunciara el veredicto, la hermana de Barron, Jordana Barron, dijo a NBC 7 que su hermano y Ana finalmente "obtuvieron un poco de justicia".

"Obviamente nada va a traer de vuelta a nuestro hermano o a Ana, pero al menos nunca va a poder volver a hacerle esto a otra persona", dijo Jordana.

Alegatos finales

Brast comenzó su alegato final en la sala del centro pidiendo al jurado que declarara a Abulaban culpable de dos cargos de asesinato en primer grado. Hizo un repaso cronológico del día en que Abulaban mató a Ana y a su amigo Barron, describiendo cómo Abulaban había espiado a Ana para sorprenderla con otro hombre y que tenía intención de matarlos a tiros en el sofá del apartamento donde vivía.

"El calor pasional no se aplica cuando entras en un apartamento que tenías vigilado con micrófonos ocultos, con una tarjeta llave que se suponía que no tenías, a una pelea que nadie más que tú sabía que estaba ocurriendo", dijo Brast. "Y llevabas un arma. Eso no es acaloramiento pasional".

Brast dijo que Abulaban tuvo tiempo de sobra para replantearse su decisión de conducir hasta el lujoso condominio del centro de la ciudad que compartía con su esposa para disparar y matarla a ella y al hombre con el que salía.

La fiscal mostró las fotos gráficas que Abulaban tomó de los cadáveres, reprodujo los sonidos de las grabaciones de los disparos que tenía en su teléfono e incluso mencionó las búsquedas en Internet sobre cómo descuartizar y tirar a la basura un cadáver, entre otras cosas. Dijo que Abulaban mató a la pareja porque se sintió despreciado y que esto fue planeado y premeditado y no en un arrebato como afirma Abulaban.

"Era tan posesivo y controlador con Ana que si él no podía tenerla, nadie podría. Y ella no podía seguir viviendo y cualquier hombre con el que ella estuviera tampoco"

Fiscal Taren Brast

Brast también mencionó el historial de violencia doméstica y los mensajes de texto de Ana a Abulaban expresando su miedo y su deseo de abandonar el matrimonio, así como las oportunidades que tuvo de replantearse sus acciones, incluso durante el trayecto hasta el apartamento para enfrentarse a Ana y Barron e incluso en el trayecto en ascensor.

"Fue voluntario, deliberado y premeditado", dijo Brast.

Jodi Green, la abogada defensora de Abulaban, presentó a continuación su alegato final. Green dijo al tribunal que su cliente no debería ser condenado por asesinato porque tuvo una mala infancia, problemas de salud mental y estaba drogado con cocaína.

"Ali Abulaban no es un asesino", dijo Green. "Sí, mató a Ana, la mujer que amaba, la madre de su preciosa hija, Amira y mató a Ray, un hombre con el que Ana tenía una aventura. Y no puede deshacer lo que ha hecho, pero no los asesinó. No es un asesino".

Green dijo que fue una manipulación en la que Ana arrastró a Abulaban.

"La relación entre Ana y Ali en este momento es la cúspide de la emoción humana. Puede que no sea tu matrimonio, puede que no sea mi matrimonio, pero es su matrimonio en su estado álgido de desesperación". Abogada defensora Jodi Green

El abogado defensor también señaló el hecho de que Abulaban volvía a encañonar su arma entre disparo y disparo, lo que es innecesario y demuestra que estaba fuera de sí, así como que tenía cocaína en su organismo ocho horas después, lo que demuestra que no estaba en su sano juicio.

