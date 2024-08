Notifican a migrantes de posible desalojo del campamento que instalaron en el parque César Chávez

SAN DIEGO- A unos días de que el gobernador Gavin Newsom anunció una orden ejecutiva para retirar los campamentos de personas sin hogar, en el condado de San Diego ya se han emitido avisos a los migrantes que instalaron un campamento en el parque César Chávez hacen más de un mes.

En este lugar pernoctan alrededor de 10 familias, quienes ahora se encuentran nerviosos y temen que en cualquier momento la policía los desaloje y no tengan a donde ir.

“Un pánico que sentimos todos, como es normal yo me acababa de levantar y veo que los funcionarios están arremetiendo contra la carpa, que estaban allá levantando, yo dije aquí nos vamos todos”, relató, Heidy Salazar. migrante de Venezuela.



Los migrantes indican que no quieren estar ahí, pero aseguran que no tienen otra opción, ya que la mayoría ha intentado acudir a albergues de la ciudad, pero no hay espacio.

Casa de campaña de los migrantes que acampan en el parque César Chávez en San Diego. Foto: Telemundo20

“¿Por qué estamos presionando a las familias a salirse, si no les estamos dando soluciones, lo que es un albergue, ponerlos en prioridad?, todos si no es que casi todos están en una lista de espera con Father Joe’s o con otros albergues”, dijo, Ruth Méndez, voluntaria en el parque Cesar Chávez.



La policía del puerto informó que el operativo de esta mañana correspondía al arresto a un hombre de 50 años, con varios cargos en el estado de Florida y que presuntamente tenía fentanilo. Además, especificaron que él no era parte del grupo de familias migrantes e indicaron que esta comunidad también está en riesgo de encontrarse con este tipo de personas en el sitio.

Aunque al escuchar del arresto, los migrantes se mostraron más tranquilos, esto a pesar de que en la notificación que les llegó les explican que es una violación de la ley permanecer en el parque entre 10:30 p.m. y las 6:00 a.m.

El comunicado también señala que el puerto de San Diego puede tomar otras medidas adicionales que pueden incluir la remoción de los campamentos en la propiedad del puerto de acuerdo con todas las leyes aplicables.

Policías acudieron al parque para arrestar a un hombre que estaba infiltrado en el campamento migrante. Foto:Telemundo20

“Duele el corazón saber que ellos están todos los días con el estrés, con este estrés que tienen, como se van a enfocar en tener su vida, cómo planear lo que tienen que estar haciendo, cómo buscar trabajo, buscar el childcare”, agregó, Ruth Méndez.



Señaló que este tipo de medidas no permite que las familias puedan salir del parque sin presiones en búsqueda de un mejor lugar para vivir.

“Ya hemos visto a tres familias salir de acá irse a sus lugares a rentar o albergues que les están apoyando”, dijo Ruth Méndez.

Aunque Heydi asegura que por ahora duermen, comen y tratan de hacer una vida normal en el parque, nadie está tranquilo.

“Porque a quien le va a gustar vivir en un camping o levantarte de tu cama a las tres de la mañana con miedo, que puede haber alguien afuera que puede arremeter en tu contra”, concluyó



La policía del puerto reiteró que permanecer en el parque durante la noche representa un riesgo para la comunidad migrante. También señalaron que los avisos advierten por lo menos tres violaciones al código del Distrito Portuario Unificado de San Diego.