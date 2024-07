Organización sin fines de lucro de Imperial Beach ayuda a alimentar a familias necesitadas del condado de San Diego

SAN DIEGO- La inseguridad alimentaria afecta a uno de cada cuatro habitantes de la ciudad, según Hunger Free San Diego, y una organización local está ayudando a los afectados.

" Actualmente atendemos a 104 familias a la semana, cifra que ha aumentado. Antes, cuando comenzamos hace dos años, eran alrededor de 55 a 60 familias a la semana", dijo Debra Benson, coordinadora de la despensa de alimentos en el Imperial Beach Neighborhood Center.

Fundado en 2018, Imperial Beach Neighborhood Center proporciona asistencia alimentaria a las familias locales y servicios de alcance para aquellos que experimentan la falta de vivienda.

Benson dice que el centro está asociado con varias organizaciones para ayudar a abastecer la despensa. El almacén está abierto de lunes a jueves de 9 a.m. hasta el mediodía. El centro también organiza una distribución masiva de alimentos cada tercer jueves del mes.

Suministran alimentos enlatados, cereales, arroz, agua, frutas y verduras.

" Me ayuda con los víveres. A veces me gasto más de 300 dólares solo en comprar comida", dijo Michael

Michael lleva tres años acudiendo al centro para ayudar a alimentar a su familia compuesta por siete miembros. Afirma que es el único sostén de la familia y que confía en el centro para que le ayude a proveer a su familia.

"Me ha ayudado a reducir los gastos porque noto la diferencia de precios de un año a otro", afirma Michael. "Sería muy difícil si no tuviera acceso a comida extra. Sería imposible porque vivo con un solo sueldo. Así que me sería muy, muy difícil hacer frente a mi renta, mi electricidad".

De las 795, 000 personas que se estima padecen inseguridad alimentaria en el condado de San Diego, 204,000 son niños, 163,000 son adultos de la tercera edad y 135,000 viven con alguna discapacidad, según datos de Hunger Free San Diego.

La organización afirma que observan un repunte de familias durante los meses de verano.

"Algunas familias vienen de siete en siete, de ocho en ocho y de seis en seis. No traen a todos los niños con ellos al mismo tiempo, pero hay una necesidad de contar con seguridad alimentaria", dijo Benson.

Un huerto en el Centro contribuye a proporcionar verduras frescas a las familias necesitadas y les ayuda a obtener acceso a alimentos sanos.

"Toda esta comida va directamente a la despensa. Así que esta es la fruta más fresca que encontrarás, las verduras más frescas que conseguirás, porque sale de aquí, directo a la mesa", dijo Michael, coordinador del huerto.

Un jardín ayuda al centro a aliviar un problema al que se enfrenta, que es conseguir alimentos.

"El mayor reto es conseguir comida. No necesitamos los productos que la gente tiene en su despensa, como crema de champiñones, porque eso sólo sirve hasta cierto punto. Tenemos que ser capaces de proporcionar alimentos básicos para que cuando las familias vengan a la despensa armen una comida real", dijo John Griffin-Atil, director ejecutivo del Imperial Beach Neighborhood Center.

Griffin-Atil afirma que están tratando de desarrollar bancos de alimentos estratégicos en toda la comunidad para ayudar a satisfacer las necesidades de la comunidad.

Además de proporcionar una despensa de comida, la organización también prepara almuerzos para las personas sin hogar los cuales entregan todos los sábados en el programa de duchas.

El servicio se presta por el orden de llegada. No se requiere identificación. Para más información, pulse aquí.