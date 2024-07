Organizadores del Desfile del Orgullo en San Diego analizan medidas de seguridad

SAN DIEGO - Tras la reciente violencia política, los organizadores de grandes eventos están revisando sus medidas de seguridad. Esto incluye la Marcha del Orgullo de San Diego, ya que se espera que el desfile anual del sábado atraiga a unas 250 000 personas al barrio de Hillcrest.

" Es un momento muy concurrido, excitante ", dijo Joslyn Hatfield con SD Pride NBC 7. "Estamos en medio de nuestra celebración del 50 aniversario aquí en San Diego Pride, y realmente nos estamos preparando para una semana completa de eventos".

SD Pride 2024 dio comienzo el 13 de julio y durará hasta el 21 de julio. El desfile y el festival son los eventos más grandes, pero durante todo el mes hay reuniones más pequeñas como ceremonias, espectáculos y fiestas.

El taller She Fest se canceló por motivos de seguridad. La organización publicó una declaración el sábado pasado en Instagram que decía, en parte, " La dirección del Orgullo de San Diego decidió que el taller Pinkwashing 101 podría correr un riesgo para la seguridad y para la organización para el que no estábamos preparados, y nuestros Co-Directores Ejecutivos Interinos no realizaron la diligencia adecuada para investigar a fondo y crear un plan de seguridad completo para un evento comunitario pequeño".

Hatfield dijo a NBC 7 que aunque la organización trabaja todo el año en los eventos de julio, están dispuestos a hacer grandes cambios como las cancelaciones, si es necesario.

"La seguridad es nuestra mayor preocupación", dijo. "Estamos en deuda con nuestra comunidad. Tenemos la obligación de mantener segura a nuestra comunidad, así que esa va a ser siempre nuestra prioridad".

Dijo que se pasan varios meses coordinando un plan con las fuerzas de seguridad locales y estatales, pero que también hacen hincapié en trabajar con los líderes de la comunidad.

"'Nos mantenemos a salvo' es algo que hemos estado diciendo", dijo Hatfield. "Nuestra comunidad realmente se une alrededor de sí mismo y así que hay un elemento de cumplimiento con la ley a ello, pero también muy impulsado y dirigido por la propia comunidad".

El Departamento de Policía de San Diego compartió una declaración con NBC 7 sobre los esfuerzos realizados para mantener a salvo a los asistentes al Pride. Se lee: "El Departamento de Policía de San Diego está trabajando estrechamente con nuestros socios de SDPride y agencias aliadas locales, estatales y federales para garantizar otro fin de semana del Orgullo seguro y exitoso. Animamos a todos los espectadores y participantes a ser respetuosos con los demás. Informen inmediatamente a las fuerzas del orden de cualquier actividad sospechosa".

Cuando se le preguntó si el tiroteo que hirió al expresidente Donald Trump en su mitin en Butler, Pensilvania, provocó algún cambio en su plan de seguridad para 2024, Hatfield dijo que esto inició una conversación, pero que confían en sus medidas de contingencia.

Ella no pudo compartir detalles específicos, por riesgo de compartir información confidencial sobre los planes, dijo que aunque la gente no pueda verlo, "están absolutamente allí y es casi mejor que la gente no lo vea, correcto, es mejor saber que tienes el apoyo pero no necesariamente que sea una intromisión en la celebración."

"Cada uno tiene que tomar la decisión que más le convenga, pero puedes sentirte tranquilo sabiendo que se ha invertido una inmensa planificación y coordinación en mantenerte a salvo y, además, creo que sería estupendo apoyarse en la comunidad y no dejar que el miedo se apodere de uno y gane", afirmó Hatfield.

Para consultar la lista de eventos, haga clic aquí.