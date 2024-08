Padres de familia se quejan de campamento migrante en un parque público en Barrio Logan

SAN DIEGO – Algunos padres de familia apuntan a la crisis migratoria como la culpable de que sus hijos no puedan jugar fútbol en el parque Cesar Chávez ubicado en el Barrio Logan.

Desde hacer varios meses un campamento migrante se instaló en el lugar, afectando los entrenamientos de la liga Latino Youth Soccer League, quienes desde hace 20 años realizan sus prácticas en este parque.

“Una de las razones más grande del por qué los contactamos, es porque últimamente se están bañando desnudos mujeres y hombres, yo he sacado a varios, soy testigo, señaló Arturo.

En el campamento también habitan varios niños y madres de familia. Foto; Telemundo20

Por otra parte, están migrantes como Carmen quien escapó de Nicaragua y Haidi Salazar quien huyó de Venezuela, aseguran que no les quedó otra opción más que vivir en este campamento desde hace dos meses.

“Vengo con mis niñas luchando 5 meses de lucha en México para darles un mejor futuro para ellas” relató Carmen (…) Vamos a cualquier hotel o pedir trabajo dicen venga con social security y permiso de trabajo, sino, no, entonces ¿cómo vamos a trabajar?”, aseguró Carmen.

El campamento lleva instalado varios meses sin que hasta el momento haya intervenido alguna autoridad.Foto: Telemundo20

Gaby, quien es madre de 2 niños miembros de la liga dice estar intranquila.

“Antes podíamos dejarlos ir a la niña al baño, porque estamos mirando el juego ahora no lo podemos hacer, porque no sabemos qué está pasando adentro (…) El parque se acaba de renovar para que se deje caer así y no es un ambiente seguro para niños, mirando tantas cosas como alcohol y que no pueden sentirse seguros ni 2 minutos”, indicó Gaby Flores

Gaby asegura al principio había pocas carpas, pero esto rápidamente creció

Ismaeli, es otra de las migrantes que viven en este parque y pidió a los afectados que no los criminalicen

“Yo me pongo en sus zapatos, porque si mi hijo viera una mujer desnuda me sentiría agobiada, pero tampoco es para que nos tiren tanto daño, porque no tenemos la culpa de estar aquí”, apuntó Ismaeli

El parque César Chávez tiene poco tiempo de haber sido remodelado y ahora fue invadido por casas de campaña. Foto: Telemundo20

Agregó que ella vive esta situación debido que no hay espacios en albergues.

El parque César Chávez es propiedad del Puerto de San Diego, quienes enviaron el siguiente comunicado:

“Escuchamos y compartimos las preocupaciones de este problema que abordamos con compasión y humanidad. Es nuestra responsabilidad proteger a los usuarios del parque, incluidos los residentes de Barrio Logan, así como la salud pública y la seguridad pública. De acuerdo con la Orden Ejecutiva emitida por el gobernador de California, Gavin Newsom Los pasos adicionales en el futuro podrían incluir el desalojo del campamento después de proporcionar un aviso adecuado”, concluyó el comunicado.

Los afectados esperan que las autoridades escuchen sus quejas y tomen cartas en el asunto.