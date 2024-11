¡Participa en la campaña anual de recolección de juguetes ‘TOYS FOR TOTS’ de Telemundo 20 y NBC 7 viernes, 6 de diciembre!

Únete a Telemundo 20 y NBC 7 y haz la diferencia para un niño/a necesitado en esta temporada navideña, ya que nos unimos a los US Marine Corps para nuestro evento anual de 'Toys for Tots' Drive-Thru este viernes, 6 de diciembre de 9 am - 5 pm en Walmart de Murphy Canyon Road.

Simplemente trae tu donación de juguetes nuevos sin envolver, desde tu auto, y entrégaselo al equipo de Telemundo 20 y NBC 7. Haz la diferencia en la vida de un niño/a en esta temporada navideña. ¡Podrás saludar a nuestro equipo y obtener divertidos artículos promocionales!

Fecha: viernes, 6 de diciembre

Ubicación: Estacionamiento de Walmart - 3382 Murphy Canyon Rd, San Diego, CA 92123

Horario: 9 am - 5 pm

Este será un evento de drive-thru donde puedes conducir y dejar los juguetes desde tu auto sin bajarte.

Considera donar un juguete o artículo para un pre-adolescente o adolescente, ya que son grupos que también están necesitados. Algunas ideas para este grupo de edad van desde dispositivos electrónicos de mano hasta juegos de mesa, juegos de regalo de baño, mochilas, equipos deportivos o secadores de pelo / planchas.

Si no puedes asistir al evento el 6 de diciembre, puedes llevar tu donación de juguetes a cualquiera de las ubicaciones participantes de 'The UPS Store'. Para encontrar la ubicación de 'The UPS Store' más cercana, haz clic aquí.