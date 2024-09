Policía de San Diego honrará al agente muerto en una persecución policial en Clairemont

SAN DIEGO - El sábado se celebrarán los funerales de Austin Machitar, agente de la policía de San Diego que falleció el 26 de agosto tras un aparatoso accidente en Clairemont.



El funeral está programado para tener lugar el sábado por la mañana en una iglesia de El Cajón, después de una procesión que realizará la policía de Mission Valley.

El recorrido comenzará a las 7:45 a.m. en el estadio Snapdragon y continuará por la carretera interestatal 15 en dirección sur hasta la interestatal 8 en dirección este y saldrá de Greenfield Drive para terminar en la iglesia Shadow Mountain.

La comunidad podrá ver la procesión.

Los conductores pueden sufrir retrasos en la I-8 en dirección este entre las 7:15 a.m. y las 8:45 a.m. Se interrumpirá el tráfico y no se permitirá la entrada ni el paso de vehículos durante la procesión. Todos los carriles se reabrirán a medida que la procesión avance hacia el este.

La procesión cerrará las siguientes rampas:

I-8 en dirección este en la Interestatal 15 (I-15)

I-15 en dirección sur hasta I-8 en dirección este/oeste

I-15 en dirección norte hacia I-8 en dirección este

Salida de la I-8 en dirección este hacia Mission Gorge Road/Fairmount Avenue

Ruta Estatal 125 (SR-125) en dirección sur hacia la I-8 en dirección este

SR-125 en dirección norte a I-8 en dirección este

Ruta Estatal 67 en dirección sur hacia la I-8 en dirección este

Según los investigadores, el agente, de 30 años, que trabajaba en la comisaría de la División Norte, estaba respondiendo a una persecución a alta velocidad cuando un BMW que iba a unos 145 km/h chocó contra su vehículo policial.

"Austin tenía una sonrisa contagiosa y un carácter que lo hacían único ", declaró Scott Wahl, Jefe de la Policía de San Diego, durante una rueda de prensa celebrada el martes por la tarde en el Sharp Memorial Hospital.

La sonrisa y la personalidad de Machitar se exhiben en vídeos y fotografías de reclutamiento para los departamentos de policía y bomberos de la ciudad.

La policía dice que Machitar era un policía veterano que llevaba cinco años y medio en el cuerpo y que le apasionaba entrenar a los demás. De hecho, entrenó a su compañero, el agente Zachary Martínez, de 27 años, que ya ha sido dado de alta del hospital.

Una foto del oficial Austin Machitar del Departamento de Policía de San Diego, que murió tras un aparatoso accidente múltiple en Clairemont el 26 de agosto de 2024. (Imagen cortesía del Departamento de Policía de San Diego).

El accidente mortal

En el accidente del 26 de agosto murieron Austin Machitar y un conductor adolescente que estaba al volante del BMW gris que se estrelló contra el todoterreno en el que viajaban los agentes tras huir supuestamente de un incidente de tráfico.

El padre de Zach Martínez dijo a NBC 7 que su hijo es un héroe y dedicó su vida a servir. Zach Martínez ha ayudado a proteger San Diego durante el último año y medio.

"Nació y creció para servir", dijo el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl, durante una conferencia de prensa la semana pasada. "Es paramédico. Su corazón está en ayudar a la gente".

El camino de Zach Martínez hacia el cuerpo de policía comenzó en 2014. En el instituto, se unió al Programa Explorador del Departamento de Policía de Lubbock, en Texas.

La agente Brinnen Kent, antigua instructora de Zach Martínez, describió al agente como un competidor inteligente que ayudó a los exploradores a ganar premios de liderazgo y de otro tipo.

Como Zach Martínez no podía incorporarse al Departamento de Policía de San Diego hasta que cumpliera 21 años, se unió a la policía militar de la Marina a los 18, según Kent.

Kent dijo que la semana anterior al accidente, cuando hablaron, Zach Martínez habló de lo emocionado que estaba por servir en San Diego.

La Oficina del Médico Forense de San Diego identificó al conductor adolescente como Edgar Giovanny Oviedo. Los socorristas intentaron salvarle la vida mientras llevaban al adolescente al Hospital Sharp Memorial, donde fue declarado muerto, según la oficina del médico forense.

La Asociación de Agentes de Policía de San Diego ha puesto en marcha una campaña de donaciones en beneficio de las familias de los agentes implicados, con el objetivo de recaudar $250.000 para sufragar los gastos funerarios y médicos.

Según la página Officer Down Memorial Page, una organización sin ánimo de lucro dedicada a honrar a los agentes de policía caídos, desde 1913 han muerto en acto de servicio al menos 36 agentes de policía de San Diego, además de un agente K9. Aunque la mayoría de ellos murieron por disparos, 11 perdieron la vida en incidentes en los que se vieron implicados un automóvil o una motocicleta.

El último oficial muerto en acto de servicio fue el oficial Jonathan "JD" DeGuzman en 2016.