Presidenta electa de México conoce problema de contaminación binacional: Juan Vargas

SAN DIEGO- El congresista Juan Vargas, llegó a San Diego para revelar los resultados de la reunión que sostuvo con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum, en la que abordaron el problema de las aguas residuales en la frontera entre San Diego y Tijuana.

El congresista aseguró que la próxima mandataria está al tanto de esta situación.

“No quería hablar en lo personal, pero ella conoce muy bien el problema por familiares, entonces si lo conoce bien, y por eso ella está de acuerdo que se debe solucionar”, dijo Juan Vargas, Congresista Federal en el distrito 52.



El funcionario estadounidense, dio detalles de su visita a la Ciudad de México. Dijo que la también científica, Claudia Sheinbaum, tiene una mayor comprensión de la situación por contaminación que viven ambas regiones.

“También conoce la oportunidad, que puede ser este problema, porque estas son aguas que pueden rehusarse”, explicó, Juan Vargas.

En San Diego, diariamente esta situación afecta a ambas ciudades todos los días, no solo los por quienes ingresan a las playas y arriesgan su salud, sino por quienes tienen animales y los han tenido que rescatar de las aguas sucias como es el caso de Gerardo.

“Tuvimos que evacuar a todos los caballos de aquí del Valle. Sí, el agua estaba bastante contaminada, te llegaba hasta las rodillas, entonces sí estuvo bastante peligroso andar en ese tipo de contaminación”, indicó.

También recordó cómo las pasadas inundaciones de enero acrecentaron el problema.

“Había como pescados como que todo, chanclas, mucha basura lamentablemente lo que tuvimos que pasar en esas fechas”, recordó, Gerardo.

Mientras tanto, el congresista Juan Vargas, aseguró que el gobierno de México tiene un plan agresivo para concluir con los trabajos de la planta de tratamiento de aguas residuales de San Antonio de los Buenos en Tijuana, la cual está a cargo del ejército mexicano,

“Que la planta misma ya va a estar terminada, construida al fin de septiembre, antes que le presidente AMLO salga de la oficina”, indicó.

Algunos ciudadanos en San Diego esperan ven esto como una buena noticia, ya que estas aguas negras representan un riesgo para la salud.

“Ya más en paz, más en paz porque le digo, gracias a dios nadie salió lastimado y en el rancho hay muchas escaramuzas, y que ninguna niña se metió a sacar su caballo”, dijo, Gerardo.

Sin embargo, el congresista dijo que lamentablemente esta planta no resolverá todo y aún falta mucho por hacer en California y en otras plantas de tratamiento en el centro de Tijuana.

“El presidente Biden, debe de declarar una emergencia, también el gobernador para que sea todo más rápido, no han querido hacerlo y porque la NAVAL aquí no dice que es emergencia, ellos están en el agua, pero no dicen que es emergencia”, agregó, Juan Vargas.

Agregó que el presidente de México lo invitó a la inauguración de la planta tratadora en San Antonio de los Buenos a finales de septiembre de este 2024, una que espera ver funcionando antes que termine el presente año.