¿Qué es ese olor? Residentes informan de un olor “extraño” en el norte del condado

SAN DIEGO - Residentes reportaron el viernes un olor penetrante que parecía estar cubriendo la parte noroeste del condado de San Diego.

NBC 7 recibió varios informes de las comunidades del Condado Norte, que se extienden desde Camp Pendleton a Encinitas, sobre un "olor extraño" que dejó a algunos con una sensación de ardor en la garganta. Otros equipararon el olor a anteriores incendios de grandes matorrales o neumáticos ardiendo, pero nadie pudo precisar cuál era el olor exacto o de dónde procedía.

La ciudad de Carlsbad escribió en un mensaje en X, antes Twitter, que la ciudad estaba trabajando con funcionarios de salud del condado para determinar la fuente y estaba monitoreando la calidad del aire.

A partir de las 5:15 p.m., la ciudad anunció que los eventos programados en Carlsbad se estaban llevando a cabo como estaba previsto.

El Departamento de Bomberos de Oceanside también informó en X el viernes por la tarde, que habían recibido numerosas llamadas sobre un fuerte olor a quemado o a productos químicos. El departamento añadió que no había peligro inmediato para la vida.

Justo después de las 6 p.m., la agencia envió una actualización que Oceanside Fire estaba trabajando con la Oficina del Condado de Servicios de Emergencia, un equipo de Materiales Peligrosos, así como la Agencia de Protección Ambiental y la Guardia Costera de los EEUU para llevar a cabo pruebas de muestras de aire.

