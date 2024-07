Antiguo fotógrafo de San Diego comparte imágenes del mitin de Trump y captura las secuelas

SAN DIEGO - Un antiguo fotógrafo de San Diego estaba capturando imágenes en el mitin del expresidente Donald Trump en Pensilvania el sábado cuando sonaron disparos.

Ralph LoVuolo dice que todavía está lidiando con el trauma de sobrevivir a un tiroteo. Pero en medio del caos, el ex periodista de Scripps Ranch pudo capturar imágenes apasionantes de agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos invadiendo el escenario del mitin de Trump mientras sonaban los disparos.

"Al tercer o cuarto estallido, pensé: 'Oh, eso son disparos'. Y simplemente me tiré al suelo y busqué un lugar seguro", dijo LoVuolo a nuestra cadena hermana NBC 7 en una entrevista por Zoom.

Relató que sus instintos periodísticos se activaron, incluso cuando él y la multitud estaban bajo fuego.

"Me levanté y comencé a tomar fotos de lo que sucedía a mi alrededor", dijo LuVuolo. "Tenía la responsabilidad de hacer eso. No solo por el medio de comunicación para el que trabajé, sino que también creía por mí mismo y por los demás, porque esto es algo que mis nietos van a recordar en la historia, y podré contarles la historia de que estuve allí".

Una de las fotos que tomó de un Trump herido y ensangrentado rodeado por el Servicio Secreto está ahora grabada en la historia como la portada del periódico Butler Eagle.

Aunque el periódico de Pensilvania contrató a LoVuolo para tomar fotos de la multitud de los asistentes a los mítines, por lo general, dice que lo contratan para hacer fotografía deportiva a tiempo parcial.

"En los partidos de fútbol, los jugadores de fútbol corren hacia ti. Pero tú dices: 'Tengo que sacarles esa foto'. Y te desafías a ti mismo para capturar esa imagen", explicó. "Pero nunca he estado en una situación en la que haya habido disparos y estés poniendo tu vida en peligro. Este es un nivel completamente nuevo para eso".

Cuando estallaron los cánticos y vítores después que Trump levantara su puño, LoVuolo dice que los gritos de ayuda calmaron el ambiente.

"Y luego comienzas a escuchar gritos y llamadas a médicos y paramédicos", dijo.

Cory Comperatore, un ex jefe de bomberos de 50 años murió por la bala del pistolero, según investigadores federales. Otras dos personas resultaron heridas.

La familia del hombre que murió baleado durante el intento de asesinato al expresidente Trump durante el fin de semana rompió el silencio este lunes.

Una de las fotos que LoVuolo tomó de personas acurrucadas en oración capturó el dolor y la humanidad.

"Solo rezando por nuestro país. Rezar por las víctimas que fueron golpeadas, fue un momento de mucha soledad", dijo LoVuolo.

Si bien LoVuolo dice que sus pensamientos y oraciones están con el expresidente y las víctimas del tiroteo, también dice que el trauma del sobreviviente es real.

"Hoy estoy en un lugar mejor que hace dos días. Ayer escuché el disparo de un auto y me hizo estallar un poco. Me trajo de vuelta allí en ese momento", dijo el fotógrafo del área de Pittsburgh. "Me hace pensar en, ya sabes, otros eventos políticos y asistir a ellos y el riesgo que te pones a ti mismo".

Es un riesgo que hace que LoVuolo piense en resignarse a la seguridad de los banquillos deportivos.