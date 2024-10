San Diego aprueba ampliación de los lugares seguros para dormir en Balboa Park

SAN DIEGO - El Ayuntamiento de San Diego aprobó este martes un plan para hacer frente a la inminente pérdida de más de 600 camas de acogida mediante la ampliación de los lugares seguros para dormir cercanos al Parque Balboa.

Se aprobaron por unanimidad las tres enmiendas a los contratos de la ciudad con los proveedores de esos lugares seguros para dormir, al igual que el plan de acción a corto plazo de la ciudad sobre la falta de vivienda, que solicita una actualización de la oficina del alcalde y la Comisión de Vivienda de San Diego, entre otros, antes del 10 de diciembre.

A finales de año, se habrán cerrado 614 refugios municipales: 264 en el Golden Hall, que cerrará tras los daños causados por la tormenta invernal, y 350 en el Centro Paul Mirabile del Padre Joe, que se convertirá en un centro privado de rehabilitación y desintoxicación.

Como parte de la respuesta de la ciudad, el ayuntamiento aprobó tres enmiendas a sus contratos con los proveedores de servicios en los dos lugares seguros para dormir: uno en O Lot y el otro en 20th y B. Ambos lugares tienen tiendas de campaña que pueden albergar hasta dos personas cada una, baños, duchas, seguridad y otros recursos disponibles.

El sitio seguro para dormir en 20th y B abrió en junio de 2023 y actualmente tiene 133 espacios, mientras que el sitio de O Lot abrió en octubre de 2023 y tiene aproximadamente 408 espacios. Dreams for Change gestiona ambos y Downtown San Diego Partnership también gestiona O Lot.

Los nuevos contratos tienen un valor de más de $ 31 millones, si la ciudad decide ejercer su opción de prorrogarlos durante los próximos tres a cuatro años. Para el año en curso, aumenta la financiación de $5,8 millones a $7 millones para añadir 235 espacios en total a ambos sitios.

Durante el debate sobre los contratos, el concejal Stephen Whitburn señaló que se trataba de un aumento del 21% en el costo para un aumento del 43% en el número de lugares disponibles.

Los defensores de las personas sin hogar afirmaron que la pérdida de camas de albergue -y la creciente ola de personas sin hogar en toda la región- es una crisis que requiere medidas rápidas y a largo plazo.

"Llevamos años sufriendo una crisis de camas de albergue aquí en San Diego", afirmó Levi Giafaglione. A pesar de trabajar a jornada completa, Giafaglione pasó más de seis años sin hogar. Ahora aboga por los desahuciados.

" He hecho remisión de refugios tras remisión de refugios, y nunca deja de cambiar que todos los días a las 9 a.m., todos nuestros refugios están llenos", dijo.

" Pierdes la esperanza. Pierdes la esperanza porque día tras día te dicen: 'Oh, vete a este sitio. Haz cola. Hay mucha ayuda. Ve a buscarla'. Y luego, cuando intentas conseguir esa ayuda y el encargado del caso te dice que hoy no hay ninguna cama disponible para ti, sientes que a ese encargado no le importa", continúa Giafaglione. «Sientes que a nadie le importa. Y al final, también dejas de creer en ti mismo».

Giafaglione afirmó que la ciudad se enfrentará a un problema cuando las 614 camas de refugio dejen de funcionar y que necesita invertir en soluciones estructurales más permanentes.

"En San Diego faltan unas 180, 000 viviendas para la cantidad de gente que vive aquí. Así que tenemos que ser capaces de construir más viviendas y hacer mucho menos aplazamiento en esa área", dijo. "Así que me gustaría ver más soluciones a largo plazo, que a corto plazo".