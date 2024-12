SDG&E corta la electricidad a más de 50,000 personas por los vientos de Santa Ana

La empresa de Gas y Electricidad de San Diego o San Diego Gas & Electric comenzó a tomar medidas preventivas el lunes por la tarde para evitar posibles incendios forestales en medio de las ráfagas de viento de Santa Ana, cortando la electricidad a decenas de miles de clientes durante la noche.

Hasta el martes por la mañana, más de 50.824 clientes en docenas de comunidades del condado de San Diego se quedaron sin electricidad, según el sitio web de SDG&E. Puede encontrar una lista de las áreas afectadas aquí.

Incluso podría haber más afectados, ya que se podría cortar la electricidad a hasta 115.000 clientes de SDG&E hasta el viernes al mediodía para reducir el riesgo de incendios forestales. Esto se debe a las condiciones climáticas extremas que los meteorólogos calificaron como las condiciones de viento más extremas de esta temporada.

Según la página web de SDG&E, los cortes de energía en algunas de esas comunidades podrían durar días. Se han establecido alrededor de una docena de centros de recursos para los residentes afectados. NBC 7 se comunicó con SDG&E el lunes por la noche después de recibir varias llamadas de la audiencia que preguntaban por qué la empresa de servicios públicos les cortó la energía cuando no sentían vientos fuertes.

Santa Ana winds ramp up tonight into Tue. Gusts 60-70 mph+ expected for Cajon/Banning passes & wind prone areas in the SD mtns. Gusty winds will blow unsecured items around & cause difficult travel for high profile vehicles - secure umbrellas/inflatable reindeer & travel w/ care! pic.twitter.com/40TmwrX8Fb

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) December 10, 2024