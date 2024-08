ED: SDUSD no respondió adecuadamente a las quejas de acoso sexual de estudiantes

SAN DIEGO - El Distrito Escolar Unificado de San Diego no respondió adecuadamente a las quejas de acoso sexual presentadas por sus estudiantes, según informó el viernes el Departamento de Educación de EEUU, lo que resultó en un acuerdo alcanzado entre el departamento y el distrito escolar para renovar su respuesta a las denuncias de acoso en el futuro.

Los funcionarios de educación examinaron 253 informes y quejas hechas por estudiantes durante un período de tres años y encontraron "que el distrito a menudo no cumplía con su requisito regulatorio del Título IX de responder de manera equitativa a las acusaciones de acoso sexual de sus estudiantes".

Las quejas, que involucraron informes de mala conducta tanto por parte de los empleados del distrito como de los estudiantes, cubrieron los años escolares de 2017-18 a 2019-20, cuando la subsecretaria de Educación de EEUU, Cindy Marten, se desempeñó como superintendente del SDUSD.

La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación concluyó que el distrito escolar no cumplió con sus obligaciones de proporcionar una respuesta equitativa a las acusaciones de discriminación sexual con respecto al acoso y la agresión sexuales, no coordinó su respuesta a través de su coordinador designado del Título IX y no adoptó procedimientos de queja rápidos y equitativos para las quejas.

En su resolución con el Departamento de Educación, el SDUSD ha acordado una serie de medidas destinadas a mejorar su respuesta a las quejas de acoso sexual, incluida la revisión de las quejas anteriores para ver si se necesitan más medidas para resolver los incidentes, proporcionando capacitación anual apropiada para la edad de los estudiantes en los grados 3-12 sobre cómo reconocer y denunciar el acoso sexual. y capacitar anualmente a los empleados del distrito sobre sus obligaciones de responder a las denuncias de acoso sexual.

"A través de la resolución de hoy, el Distrito Escolar Unificado de San Diego se compromete a revisar su respuesta a las acusaciones de acoso sexual para garantizar que todos sus estudiantes aprendan de manera segura y sin discriminación por sexo o discapacidad", dijo Catherine E. Lhamon, secretaria adjunta de derechos civiles del Departamento de Educación. "La OCR espera trabajar con el distrito para reparar la perpetración en serie, proteger a los estudiantes con discapacidades de ser víctimas y garantizar que los estudiantes del distrito puedan esperar concentrarse en el aprendizaje sin acoso sexual ilegal".

