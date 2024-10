Se acabó el horario de verano. ¿Por qué seguimos retrasando el reloj?

Lo que debes saber La Ley de Protección de la Luz Solar convertiría el horario de verano en la nueva hora permanente (se acabaron los cambios de hora)

El Senado de EE.UU. aprobó por unanimidad la legislación en marzo de 2022, y luego permitió que el proyecto de ley expirara.

El senador Marco Rubio volvió a presentar la Ley de Protección de la Luz Solar de 2023. La ley no ha tenido actualizaciones significativas desde entonces.

El senador californiano Niello presentó una ley para establecer la hora estándar durante todo el año en el estado. Este proyecto de ley ha pasado por varios comités.

SAN DIEGO - Sí, el sol se pone antes. Y ahora, el sol está a punto de ponerse una hora antes, gracias al horario de verano.

Pero primero, como el horario de verano puede resultar confuso, es importante saber que en la mayor parte de EEUU empieza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre.

Por lo tanto, los estadounidenses de todos los estados, excepto Hawai y Arizona, retrasarán sus relojes una hora el domingo 3 de noviembre a las 2 a.m. A partir de ese momento, el horario se retrasará automáticamente a la 1 a.m.

La cantidad de horas de luz solar no ha dejado de disminuir desde el solsticio de verano (primer día oficial del verano). La tarde del 3 de noviembre, el sol se pondrá a las 4:55 p.m., según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

¿Por qué cambiamos los relojes dos veces al año?

Cuando te despiertes ese domingo a las 2 a.m., bostezarás, te ajustarás el gorro de dormir y retrasarás una hora la manecilla larga, te preguntarás: ¿Por qué seguimos haciendo esto?

He aquí por qué.

Si recuerdas algo sobre un proyecto de ley para detener el cambio de hora y hacerlo permanente, no se trata sólo de tu mente somnolienta.

El cambio de hora dos veces al año es un ritual bastante cuestionado. Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, muchos estados han presentado leyes para establecer el horario de verano durante todo el año.

He aquí una actualización de la batalla para acabar con él.

La batalla por hacer permanente el horario de verano

En marzo de 2022, el Senado de EEUU aprobó por unanimidad la «Ley de Protección de la Luz Solar» presentada por el senador republicano Marco Rubio, que habría hecho permanente el horario de verano a partir de noviembre de 2023, lo que significa que los estadounidenses dejarían de atrasar o adelantar sus relojes dos veces al año, según NBC News.

Ese proyecto de ley se estancó en la Cámara y expiró.

Senadores de varios estados son copatrocinadores originales de la leg¿No votaron los californianos para eliminar el horario de verano en 2020?islación del senador Rubio, entre ellos el senador por California Alex Padilla y la difunta Dianne Feinstein.

La Cámara de Representantes debe aprobar primero el proyecto de ley y luego el presidente debe firmarlo antes de que los estadounidenses puedan despedirse del cambio de hora.

Según un estudio publicado en Cell Press en 2020, adelantar la hora cada año aumenta el riesgo de accidentes de tráfico mortales en un 6%. La Universidad de Michigan descubrió un aumento del 24% en el número de infartos que se producían el lunes justo después del cambio de hora, en comparación con otros lunes.

¿No votaron los californianos para eliminar el horario de verano en 2020?

Sí, los californianos lo hicieron. Entonces, ¿por qué seguimos cambiando nuestros relojes?

Es posible que los habitantes de San Diego recuerden haber votado la Proposición 7 de California en 2018.

Esa proposición fue aprobada por casi el 60% de los votos, dando a la Legislatura de California la capacidad de cambiar el horario de verano, según Ballotpedia.

La Propuesta 7 no cambió realmente el horario de verano, solo dio a la Legislatura del Estado de California la capacidad de cambiarlo realmente, si obtienen una mayoría de dos tercios de los votos (tanto de la Asamblea del Estado de California como del Senado del Estado de California) y entonces si el gobierno federal lo permite también.

Sin embargo, los estados pueden establecer la hora estándar durante todo el año.

Eso es exactamente lo que el senador republicano de California Roger Niello de Roseville (cerca de Sacramento) pretendía hacer al legislar el SB 1413 a principios de 2024, según CalMatters.

El proyecto de ley fue aprobado por el Senado del Estado de California el 23 de mayo y luego pasó a la Asamblea, donde ha estado tramitándose en varios comités, el último de ellos el Comité de Normas de la Asamblea.

La hora estándar se ajusta mejor al reloj biológico humano, según la Academia Americana de Medicina del Sueño.

¿Serviría de algo eliminar el cambio horario?

Tal vez. Puede que no. A mediados de los años 70, en EEUU se aplicaba el horario de verano durante todo el año, pero enseguida se hizo poco popular y se anuló.

Independientemente de las leyes sobre el cambio de hora, la Tierra sigue inclinada sobre su eje una media de 23.5 grados, según la NOAA. Esa inclinación es la responsable de los cambios estacionales y por tanto, de la cantidad de luz solar que recibes donde vives. Tu ubicación en la Tierra también influye en la cantidad de luz solar que recibes al año. Por lo general, cuanto más cerca estés del ecuador, más luz solar recibirás a lo largo del año, indicó la NOAA.

¿Puede mi Estado no aplicar el horario de verano?

De hecho, los estados pueden optar por no aplicar el horario de verano y mantener la hora estándar todo el año (como han hecho Hawai y Arizona). Pero no pueden establecer el horario de verano durante todo el año, según el Old Farmer's Almanac.

¿Cuál es el origen del horario de verano?

Cerca del final de la Primera Guerra Mundial, el presidente Woodrow Wilson promulgó la Ley de Horario Estándar, que puso en vigor el horario de verano por primera vez en EEUU en marzo de 1918, según la Biblioteca del Congreso. La medida pretendía reducir los costos de energía durante la Primera Guerra Mundial.

Aproximadamente un año después, la ley fue derogada debido al fin de la guerra.

En la Segunda Guerra Mundial, el presidente Franklin Roosevelt instituyó un horario de verano durante todo el año en febrero de 1942 que denominó "tiempo de guerra". Ese horario de verano duró hasta el 30 de septiembre de 1945.

Cuando se aprobó la Ley de Hora Uniforme en 1966, se impuso la hora estándar en todo el país dentro de los husos horarios establecidos. Sin embargo, los estados podían optar por no hacerlo.

Con el embargo petrolero de 1973, Estados Unidos necesitaba ahorrar energía. Por ello, el presidente Richard Nixon promulgó la Ley de Conservación de la Energía durante todo el año (Emergency Daylight Saving Time Energy Conservation Act), con la esperanza de aliviar la crisis nacional del gas.

El Congreso aprobó un periodo de prueba del horario de verano durante todo el año, de enero de 1974 a abril de 1975.

El cambio de hora fue poco popular. Ocho niños de Florida murieron en accidentes de tráfico relacionados con el cambio de hora, según NBC News.

El horario de verano permanente fue anulado en octubre de 1974 por el presidente Gerald Ford.