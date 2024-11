Se declara no culpable acusado de muerte a migrantes en accidente en la 905

SAN DIEGO- Sergio Josué Palomera acusado de transportar y terminar en un accidente con la vida de dos migrantes mexicanos en octubre 22 del 2024, se presentó en la corte federal de San Diego.



En audiencia muy corta, donde Sergio se declaró ante la juez Karen S. Crawford como no culpable. La familia que estuvo ahí sentada mientras se leían los cargos, aunque no quiso aparecer en cámara, si dijo a TELEMUNDO20 que esperaban que se tomara en cuenta que este fue un accidente y que Sergio a pesar de los cargos es un buen muchacho.



Sergio de apenas 23 años fue el conductor y el único sobreviviente del accidente en la autopista 905 ocurrido el pasado 22 de octubre cerca de las 2:21 p.m.



Su defensa debe argumentar ante las declaraciones de Aduanas y Protección Fronteriza, quien reveló un comunicado que Palomera iba en su segunda carga del día, cuando se vio involucrado en el accidente, pues el auto tipo sedan color plateado ya había sido identificado por los agentes desde las 9:33 a.m., al impactarse con un auto de la patrulla fronteriza, durante su segunda vuelta a las 2:15 p.m., aseguran fue cuando comenzaron la persecución, donde dijeron en la demanda, este aceleró a más de 100 millas por hora, después que las autoridades le pidieron que se detuviera.



En la demanda las autoridades describieron que cerca de las 2:15 p.m., vieron a un hombre y una mujer brincar el muro de Otay e ingresar al auto que conducía Palomera, un caso que dicen los abogados en San Diego, es más normal de lo que pensamos.



“Lamentablemente son casos frecuentes y es muy importante que la gente tome en cuenta la peligrosidad que este tipo de eventos presenta”, dijo Cesar Luna, abogado de migración.



En el caso de Palomera, los migrantes que transportaba eran originarios de Puebla y Quintana Roo. Quienes cruzan a San Diego por medio la aplicación de CBP ONE, dijeron escuchar de estos casos les hizo buscar una vía más segura.



“Principalmente por mi vida, por la vida de mi hija también, es un riesgo, no solamente en cosas que pueden suceder en el camino, sino también el salto para allá”, dijo Jenny Flores, migrante de Honduras, a solo 10 minutos de llegar a suelo estadounidense.



Por lo que a pesar de su necesidad por llegar a Estados Unidos, dijeron prefirieron esperar hasta tres meses en México.



“Es muy complicada la decisión, porque yo sé que la desesperación y tanta cosa que rumoran con el gobierno también y uno se desespera y quisieran llegar pronto, pero mi consejo, seria a las personas que aún están esperando una cita es que tengan paciencia”, dijo Jenny Flores.

A Palomera se le ha fijado una fianza de $ 200, 000 y dijo su defensa que en un lapso de 10 días se conocerá si será puesto en libertad o no. La próxima audiencia en la corte federal será el 20 de diciembre a la 1:30 p.m.