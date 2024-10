Se gradúan 41 reclusos de la prisión Richard J. Donovan de Otay Mesa

SAN DIEGO - La mañana de este martes, el colegio comunitario Southwestern College llevó a cabo una ceremonia de graduación poco común, se trata de personas que se encuentran cumpliendo una condena en el Centro Correccional Richard J. Donovan

Los 41 presos que se graduaron tuvieron la oportunidad de estudiar tras las rejas y hoy, algunos de ellos recibieron sus diplomas

“Le he invertido muchas horas y el trabajo ha sido duro pero me llena de gusto y de felicidad y de que mi familia lo puede compartir conmigo”, dijo Roman Gutierrez.

El programa de Justicia Restaurativa se ha implementado desde 2016 y a la fecha, ha ofrecido apoyo a más de 1,500 reclusos brindándoles una segunda oportunidad y una forma distinta de ver la vida a pesar de estar tras las rejas. También les da la opción de continuar con sus estudios superiores en la Universidad UC Irvine.

“Es una gran bendición, porque no nada más logré este triunfo que como dije, no creía que iba a lograr, y no solo este triunfo sino que esto me dio la habilidad de poder ir a UC Irvine”, agregó Roman

Román se encuentra cumpliendo una condena de cadena perpetua, tiene más de 35 años en prisión y a pesar de esto no pierde la esperanza de seguir superándose gracias a las oportunidades que se le ha brindado a través del programa que permite a los estudiantes obtener un título en carreras técnicas de administración de empresas, artes liberales, comunicación, lenguaje de señas y sociología.

“Este es un gran honor de tener la oportunidad de poder superarme, avanzar mi educación, entonces tengo que aprovechar todas las oportunidades que nos dan en la prisión para seguir yendo hacia adelante, que este no es final de nuestra vida”, expresó Wilder Chinchilla

Wilder Chinchilla lleva en prisión más de 10 años, de los cuales, ha dedicado los últimos dos a estudiar para lograr superarse.

indicó que las metas que ahora tiene son gracias a la motivación que le brindan miembros del equipo docente del colegio comunitario Southwestern College, quienes además brindan instrucción presencial a los estudiantes encarcelados en la única prisión estatal en el condado de San Diego.