Sospechoso del asesinato de Rancho Peñasquitos sube al estrado en su autodefensa

SAN DIEGO - El hombre acusado de haber asesinado a una mujer en el interior de su apartamento el 14 de junio de 2022, subió al estrado en su propia defensa este martes.

Parrish Chambers Jr. se declaró inocente de asesinar a Connie Dadkhah, diciendo que nunca tuvo la intención de que ella muriera al tiempo que admitió que ambos tuvieron una relación de maltrato durante tres años, en la que la metanfetamina jugó un papel central.

Chambers subió al estrado como tercer testigo de la defensa después de que la fiscalía diera por concluido su alegato el martes por la mañana.

"¿Planeaba matar a la Sra. Dadkhah?", preguntó el abogado de oficio de Chambers, Abe Genser.

"No", respondió Chambers.

El relato de Genser sobre el asesinato no es que Chambers no sea responsable, sino que su cliente estaba completamente borracho. Dice que Chambers no recuerda haber escalado el balcón de Dadkhah, haber entrado a través de una puerta corrediza de cristal y después haberla agredido.

"No recuerdo haber roto ninguna ventana" , testificó Chambers. "¡Estaba borracho!".

Por el contrario, dice que los dos se reconciliaron después del ataque, tuvieron relaciones sexuales y se drogaron juntos. De hecho, dice que Dadkhah murió de una sobredosis de drogas, no de una hemorragia cerebral como testificó un médico forense adjunto del condado de San Diego.

Genser mostró a su cliente más de una docena de mensajes de texto que, según él, demostraban que la pareja mantenía una relación romántica. Otro testigo declaró que Chambers acosaba y hostigaba a Dadkhah.

Los textos contenían mensajes en los que ambos se expresaban amor mutuo, términos cariñosos y comentarios en los que expresaban cómo se extrañaban el uno al otro. Las pruebas de los mensajes indicaban fechas y horas de los dos últimos años, algunos de ellos justo unos días antes del asesinato de Dadkhah.

La defensa mostró múltiples mensajes de texto entre Connie Dadkhah y Parrish Chambers en los que ambos se expresaban amor mutuo.

Chambers admitió entonces que llevaba 20 años consumiendo metanfetamina y se describió a sí mismo y a Dadkhah como adictos. Describió cómo compraban y consumían drogas durante su relación. Dice que Dadkhah la consumía para hacer frente a su ansiedad.

"Lo hacía antes del trabajo, cualquier tipo de tareas domésticas, ir de compras, cosas domésticas por el estilo", testificó Chambers.

Genser interrogó a Chambers sobre el abuso físico y emocional, diciendo que Dadkhah frecuentemente estaba detrás de él.

"Como una bofetada o un puñetazo de vez en cuando, o algo arrojado sin intención de hacer daño, o simplemente para llamar mi atención para hacerme saber que iba en serio", dijo Chambers.

"Antes del 14 de junio, ¿alguna vez la golpeó?", preguntó Genser.

"No", respondió Chambers.

Chambers fue sometido a más de una hora de repreguntas contundentes por parte del fiscal adjunto Martin Doyle, quien intentó pintar a Chambers como un mentiroso. Señaló varias declaraciones que Chambers hizo a la policía el día después de que Dadkhah fuera encontrado muerta y lo diferentes que eran en comparación con lo que dijo el martes en el estrado. Por ejemplo, Chambers dijo a la policía que no había bebido alcohol la noche del asesinato.

El asistente del fiscal de distrito del condado de San Diego, Martin Doyle, muestra a Parrish Chambers Jr. una transcripción de su interrogatorio policial para resaltar las declaraciones incoherentes.

"¿Por qué le dirías a la policía que no te desmayaste si lo hiciste?" preguntó Doyle.

"Creo que probablemente no sabía que me había desmayado", respondió Chambers.

Chambers dijo entonces que mintió a la policía durante el interrogatorio, afirmando que dejó de cooperar tras darse cuenta de que era el principal sospechoso de asesinato.

"Me sentí acosado cuando me estaban acusando", dijo Chambers. "Cuando me decían que yo era el que había hecho esto y lo otro, y sí, me sentí acosado".

Chambers nunca admitió directamente haber matado a Dadkhah, pero en algunos momentos admitió que las pruebas le habían creado una inquietante conciencia de lo sucedido.

"No estoy orgulloso de las cosas que he descubierto", dijo Chambers. "Tuve que desmayarme después de escuchar todas estas pruebas. Porque, ¿cómo podía no enterarme de nada? ¿Cómo podía no recordar el desenlace de esta situación?".

Los abogados debaten sobre la relevancia de la estadística criminal

Robert Valadez testifica sobre datos estadísticos durante el juicio por asesinato de Parrish Chambers Jr.

A primera hora del día, otro testigo de la defensa planteó repetidas objeciones de la acusación por la inclusión de estadísticas relacionadas con la violencia doméstica. La fiscalía se mostró en desacuerdo con el uso de estadísticas para sacar conclusiones sobre un caso concreto.

" Me opongo a toda la línea de interrogatorio. Es completamente irrelevante», dijo Doyle. «Lo que ocurrió en otros casos, en otras circunstancias, no tiene ninguna relación con lo que ocurrió en éste".

La defensa interrogó al estadista Robert Valadez, sobre la probabilidad de muertes por esos incidentes, como forma de refutar el testimonio de la Fiscalía. Valadez desglosó datos sobre llamadas a la policía local por violencia doméstica. Declaró que sólo el 0,1% de todas las llamadas locales por violencia doméstica acababan en homicidio. Dijo que otros tipos de muertes eran mucho más probables.

"Como las enfermedades cardíacas. Una de cada seis. Accidentes de coche mortales. Uno de cada 93", dijo Valadez. «Tendrías que sacar un resultado negativo seis de cada siete veces para obtener este tipo de probabilidades".

Durante el interrogatorio, Doyle subrayó que los datos podían ser erróneos. Por ejemplo, no todas las llamadas a la policía son delitos independientes si varias personas denuncian el mismo incidente. También señaló que varias personas llamaron al 911 para informar del allanamiento del apartamento de Dadkhah esa noche.

"¿Qué pasa si varias personas llaman por el mismo incidente y la policía no hace nada? ¿Se considera que no ha habido violencia ni homicidio?". preguntó Doyle.

"Supongo que sí", respondió Valadez.

Lo que Doyle mencionó ha sido un punto de gran escrutinio en la respuesta de emergencia del Departamento de Policía de San Diego.

Antecedentes del caso de asesinato

Esta foto muestra la puerta corredera de cristal destrozada del balcón del segundo piso de Connie Dadkhah.

En la mañana del 15 de junio de 2022, los fiscales afirman que Parrish Chambers salió del apartamento de Dadkhah, salpicado de su sangre. Dicen que hizo señas a un vecino para que llamara al 911 e informara de que ella estaba muerta dentro. Fue detenido poco después y acusado de su asesinato. Ahora se declara inocente.

Los registros de la policía muestran que alrededor de las 7 p.m. de la noche anterior, los vecinos de Dadkhah comenzaron a llamar al 911. Le rogaron a la policía que llegara rápidamente. Suplicaron a la policía que acudiera rápidamente, informando de que un hombre agresivo estaba intentando entrar en el piso de una mujer. Al principio, no se dio prioridad a la llamada. Aproximadamente una hora después, los llamantes tenían nueva información que comunicar a los operadores: el hombre había escalado un muro hasta el balcón del segundo piso y se había introducido en el interior a través de una puerta corrediza de cristal. Aunque la policía dio prioridad a la llamada, los agentes tardaron otros 45 minutos en llegar al complejo.

Esos mismos registros de la central, junto con los archivos judiciales de los fiscales, revelan que los agentes intentaron ponerse en contacto con Dadkhah llamando a su teléfono, llamando a su puerta y utilizando un altavoz. Pero los agentes abandonaron el lugar de los hechos 15 minutos más tarde al no poder contactar con nadie en el interior. No hay registro de que Dadkhah hubiera llamado a la policía esa noche.

Para defender su decisión de no forzar la entrada la noche anterior, la policía dijo a NBC 7 Investigates que tenían razones para creer que Chambers vivía allí. Eso se basó en un registro de llamadas al que tuvieron acceso los agentes que acudieron al lugar. La policía también dijo a NBC 7 que la decisión de forzar la entrada en la casa de cualquier persona no debe tomarse a la ligera y se encuentra entre los más altos niveles de las normas legales con las que operan.

Pero Chambers no vivía allí, aunque la investigación de NBC 7 reveló una historia entre los dos. Los expedientes judiciales muestran que incluyó un incidente en 2020 donde Chambers fue condenado por vandalismo. El juez le ordenó a Chambers que se mantuviera alejado de Dadkhah. Esa orden seguía en vigor cuando Dadkhah murió.

Además del cargo de asesinato, los fiscales también acusaron a Chambers de otros tres delitos en los que, según ellos, Dadkhah fue su víctima. Eso incluye dos cargos de agresión y un cargo de privación ilegal de libertad. Chambers también se ha declarado inocente de esos cargos.

¿Cómo ver el juicio?

NBC 7 estará en el tribunal todos los días para ofrecerte una cobertura completa de todos los grandes momentos. Eso incluye la reproducción del juicio del día anterior a partir de las 11:30 a.m. El juez del caso dictaminó que las transmisiones en vivo desde la sala del tribunal no están permitidas.