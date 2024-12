En suspenso proyecto de centro de inmigrantes del condado de San Diego

SAN DIEGO - Los planes del condado de San Diego para un Centro de Transición Diurno para Inmigrantes están en suspenso tras dos negociaciones fallidas con distintas organizaciones que presentaron propuestas para gestionarlo.

En mayo, el condado publicó una RFP -o solicitud de propuesta- en su plataforma BuyNet en busca de empresas que gestionaran un centro de atención a inmigrantes semipermanente. Los documentos iniciales se subieron el 24 de mayo y decían: "El condado tiene la intención de adjudicar un (1) contrato con un período inicial (base) de dieciocho (18) meses previsto para comenzar el 15 de julio de 2024, con cuatro (4) fechas opcionales de un año".

Se prevé que el costo estimado durante el período inicial sea de entre $ 17.500.000 y $ 18.850.000, según el mismo documento. Tammy Glenn, directora de comunicación del condado, aclaró que el condado no ha recibido dinero para esto.

"El proceso requiere que el Condado gaste los dólares, haga una reclamación a la FEMA y luego obtenga el reembolso", dijo Glenn.



Días después de publicar el RFP, se celebró una conferencia previa a la propuesta y, según una lista de asistentes que se publicó, había varios representantes del Servicio Familiar Judío de San Diego (JFS).



El 5 de julio, el condado publicó una notificación de intención de adjudicación en la que se indicaba que " en función del éxito de las negociaciones" se adjudicaría un contrato a JFS. Sin embargo, meses más tarde, a mediados de septiembre, se anuló la intención, lo que significa que JFS no obtuvo el contrato. Seis días después, se publicó un segundo anuncio de intención de adjudicación con el mismo mensaje, pero esta vez el contrato se adjudicaba a The Providencia Group, LLC (TPG).

TPG es una empresa con sede en Virginia que, según su sitio web, ofrece "soluciones de servicios humanos con empatía e innovación". Sin embargo, a mediados de noviembre, el condado anunció que anulaba su intención de adjudicar el contrato a TPG. En esa actualización más reciente, el condado también reveló: "No se hará ninguna adjudicación ya que no se recibieron propuestas adicionales para evaluar".

"Durante el verano, Jewish Family Service of San Diego (JFS), en asociación con Al Otro Lado, Haitian Bridge Alliance, Immigrant Defenders Law Center, International Rescue Committee y Partnership for the Advancement of New Americans, presentó una solicitud para el Centro de Día de Transición para Migrantes del Condado de San Diego", compartió Michael Hopkins, el CEO de JFS, con NBC 7 en una declaración escrita.



Hopkins continuó explicando que "la coalición se sintió honrada" por la intención de ser seleccionada, pero que fueron "incapaces de desarrollar un plan para cumplir con el alcance del trabajo requerido para atender las necesidades de los migrantes en la región con base en los criterios de financiamiento federal". Añadió que "el condado y JFS acordaron mutuamente poner fin a las negociaciones".

Glenn dijo a NBC 7 en una declaración enviada por correo electrónico que "el trabajo está en pausa para considerar opciones y se espera compartir una evaluación con la Junta de Supervisores a principios de 2025".



La presidenta de la Junta de Supervisores, Nora Vargas, compartió una declaración con NBC 7 que decía, en parte: "Siempre he apoyado proporcionar apoyo humano y digno a los solicitantes de asilo en nuestra frontera sur mientras son procesados a través de nuestro sistema de inmigración, que es por lo que he luchado tan duro durante años para asegurar la financiación federal y los recursos en el Centro de Transición de Migrantes."



NBC 7 también se puso en contacto con el supervisor Jim Desmond, quien ha sido claro acerca de no querer poner los recursos del condado en el tema, para una entrevista, pero no estaba disponible y aún no ha compartido una respuesta por escrito.