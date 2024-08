Tribunal Supremo de California resuelve que chóferes de aplicaciones son contratistas, no empleados

SAN DIEGO- El Tribunal Supremo de California anuló el jueves un recurso contra la Proposición 22, confirmando la ley que permite a aplicaciones como Uber y Lyft catalogar a los conductores y repartidores como contratistas independientes y no como empleados.

Esta distinción significa que las empresas no están obligadas a proporcionar a los conductores prestaciones como el pago de horas extras, permisos por enfermedad, etc.

La Proposición 22 se aprobó como una iniciativa de ley a nivel estatal en 2020. Después, un grupo de trabajadores de aplicaciones y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, presentaron una demanda desafiando la medida, argumentando que violaba la constitución estatal al limitar el poder de los legisladores para gobernar, específicamente sobre la compensación de los trabajadores.

En un fallo unánime emitido esta semana, el Tribunal Supremo de California se mostró en desacuerdo y ratificó la ley, lo que supuso una victoria para las empresas de transporte compartido.

" Ya sea que los conductores o mensajeros elijan ganar sólo unas pocas horas a la semana o más, su libertad de trabajar cuándo y cómo quieran está ahora firmemente grabada en la ley de California, poniendo fin a los intentos equivocados de obligarlos a un modelo de empleo que abrumadoramente no quieren", dijo Uber en un comunicado.

"Nos complace seguir acercando a los californianos a sus amigos, familiares y vecinos, y proporcionar a los conductores acceso a oportunidades de ingresos flexibles y beneficios, preservando al mismo tiempo su independencia", hizo eco Lyft, llamando a la Proposición 22 "un ganar-ganar para California".

En una declaración, un conductor de Uber y Lyft quien fue uno de los denunciantes en la demanda llamó a la medida "nada más que un señuelo y un engaño destinado a enriquecer a las corporaciones globales a expensas de los trabajadores de raza negra, morena e inmigrantes quienes impulsan sus ganancias".

"La Proposición 22 ha permitido que las empresas gigantes como Uber, Lyft y DoorDash nos priven de un salario digno, acceso a la indemnización de los trabajadores, licencia por enfermedad pagada y cobertura de atención médica significativa", dijo Héctor Castellanos. " El fallo de hoy solo fortalece nuestra demanda del derecho a unirnos en un sindicato para que podamos comenzar a mejorar la economía para trabajadores y nuestros clientes".

En el Aeropuerto Internacional de San Diego, varios conductores dijeron que el fallo tuvo poco impacto. Muchos dijeron que les gustaba ser trabajadores independientes, en gran parte porque, dijeron, les da una flexibilidad con su tiempo que no tendrían de otra forma.

"Es una buena opción para gente como yo", dijo Carlos Martín. "Trabajo las horas que yo decida y me desplazo a donde yo decida" , y añadió: "El dinero no es bueno, pero puedes vivir dignamente".

Martin dijo que emigró a Nueva York desde Brasil en 1999. En la Costa Este, dijo, repartía pizzas más de 80 horas a la semana por menos del salario mínimo.

"Trabajaba en el reparto a restaurantes los siete días de la semana, de 11 a 11 o los fines de semana, de 11 a 12", dijo Martin, y añadió: "La personas se aprovechan, los explotan".

Martin siguió a sus hijas a California hace ocho años. Dijo que el fallo sobre la Proposición 22 hizo muy poca diferencia para él.

"En mi situación, no me importa demasiado", dijo Martin, "pero en mi situación ahora, no tengo que trabajar como antes".

"Estoy muy agradecido por la oportunidad", dijo Martin, antes de precisar: "Por América. No por Uber. Por América".