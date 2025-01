Un hombre de San Diego lanzó su dron para grabar a los surfistas en la costa de Ocean Beach, pero en su lugar capturó el momento en que un barco volcó con varios migrantes a bordo.

"Realmente no podía creerlo, ya sabes, yo era el que lo estaba viendo y tenía una vista aérea de todo", dijo Korey Green, el operador del dron.

El video del dron que Korey Green capturó el sábado por la mañana muestra un supuesto barco de contrabando de personas siendo golpeado por una ola mientras se acercaba a la línea de surf de Ocean Beach.

"Ves que el barco volcó y ves a la gente cayéndose… eso fue definitivamente impactante", dijo Green. "Parecía que necesitaban ayuda de inmediato".

The @USCG Cutter Active crew interdicted a vessel in U.S. waters carrying 9 illegal migrants bound for San Diego. The migrant vessel began to sink shortly after the Active crew stopped the voyage. All persons aboard the sinking vessel were safely removed and transferred to @CBP. pic.twitter.com/lCa1q12rJ8

— USCG Southern California (@USCGSoCal) January 26, 2025