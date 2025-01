Veteranos en San Diego reaccionan a atentados en Las Vegas y Nueva Orleans

SAN DIEGO- Parte de la comunidad de militares activos en San Diego y veteranos de guerra, aseguraron que los atentados realizados por elementos de servicio en las fuerzas armadas en Las Vegas y New Orleans no los describe o representa. Dicen que esta noticia les cayó como un balde de agua helada.



Una comunidad de más de 111 mil hombres y mujeres solo en servicio activo, que consideran a San Diego como su hogar y que se dicen inquietos y preocupados con las similitudes en los casos, donde las autoridades aseguran por lo menos hasta hoy, no cuentan con una conexión definitiva entre ellos.

“Te quiebra el corazón ver que hay personas que quieren dañar a otras personas en un evento de alegría y de prosperidad y de ver el futuro”, dijo Livier Lázaro, comandante del cuartel de veteranos de guerra extranjeros 7420, quien también fue médico de combate en Irak.

Y es que las autoridades confirmaron que el atacante en el caso de New Orleans, era veterano del ejército y la persona de interés en la explosión de Las Vegas, un sargento activo que participó en un grupo de las fuerzas especiales y anteriormente en la Guardia Nacional.

“Los dos sirvieron en Afganistán en 2009”, dijeron las autoridades en una conferencia de prensa en Las Vegas.

Agregaron que ambos sirvieron en el Fuerte Bragg en Carolina del Norte e incluso rentaron los autos que utilizaron para los ataques con la misma aplicación móvil, Turo. Señalaron que a pesar de su entrenamiento, estas son acciones que no se limitan a miembros del ejército.

“Tenemos que va a hacer cosas horribles en cualquier grupo de gente, pero a mi si me preocupa, porque nuestro entrenamiento es hacer cosas así, es hacer desastre”, explico, Livier Lázaro.

Lo mismo que la radicalización de ideas, ya que, aunque las autoridades revelaron que es atacante en Nueva Orleans era partidario del grupo terrorista ISIS, dijeron que esto no los representa a todos, debido a que la pasión por las creencias, puede llegar a cualquier nivel de la comunidad.

“Son un grupo que tienen estas reglas, super estrictas que a lo mejor ciertas personas sienten que así es cómo pueden funcionar, cuando amas algo, lo puedes amar para bien o para mal”, dijo, Livier.

Indicaron que las imágenes de la explosión en Las Vegas y el impacto del auto contra quienes celebraban el año nuevo los ha mantenido inquietos.

“Mucha pena, mucha tristeza, porque uno de los compañeros de nosotros hizo algo mal”, dijo Eric Zárate, veterano de guerra en el año de 1983.

Señalaron que tienen conocimiento de que muchos de ellos regresan de la guerra o su servicio con estrés postraumático y problemas de ira.

“Qué expuso a esa persona a sentir que tenía que hacer algo tan drástico y tan feo que estaba pasando en la mente de él, en las cosas de su familia o a lo mejor las cosas del servicio que aún carga con él, que no ha resuelto", concluyó Livier.