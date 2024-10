El Día del Transporte Gratuito llega a San Diego en los servicios de MTS y NCTD

SAN DIEGO - El Día del Transporte Gratis vuelve a San Diego el 2 de octubre y los usuarios podrán disfrutar de viajes gratuitos en los servicios del Sistema de Transporte Metropolitano de San Diego (MTS) y del Distrito de Tránsito de North Country (NCTD).

Free Ride Day se celebra conjuntamente con el Día del Aire Limpio, en el que se alienta a los residentes a tomar medidas para reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire.

El Día del Transporte Gratis coincide con los juegos de la Serie Wild Card de los Padres, donde los aficionados pueden disfrutar de viajes gratis hacia y desde Petco Park.

Se anima a los aficionados a utilizar los estacionamientos gratuitos de Park & Ride de MTS en todo el sistema Trolley. Consulte la lista completa de estacionamientos Park & Ride en el sitio web de MTS. Las ubicaciones más convenientes son:

Tomorrow, take a break from tapping and enjoy a free ride! ☺️



All buses, Trolleys, the SPRINTER & COASTER are free 10/2! In celebration with @CleanAirDay, choosing transit is one can help create cleaner air for our community! 🌎💚 pic.twitter.com/AsFdSJzyIB