Vuelo de JetBlue con destino a San Diego aterriza de emergencia en Kansas

SAN DIEGO - Un vuelo de JetBlue que transportaba pasajeros a San Diego se desvió de la ruta prevista y realizó un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto regional del centro de Kansas el sábado por la noche.

El avión Airbus que volaba desde el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York aterrizó debido a la presencia de humo en la cabina, dijo un representante de la Autoridad Aeroportuaria de Salina a KSNW, la filial de la NBC en Wichita, Kansas.

"El piloto nos avisó de que había una alerta por humo en el hangar de carga", dijo Seth Odell, un pasajero del vuelo."Algunos pasajeros también dijeron haber oído un fuerte estruendo", añadió.

Según el jefe del batallón de bomberos de Salina, Derrick Herzog, los bomberos acudieron al aeródromo a las 6:20 p.m. CT del sábado por la tarde, unos 10 minutos antes del aterrizaje del vuelo.

Odell dijo que, mientras descendía, había entrado en el avión algo de vapor producido por la condensación a través de las rejillas de ventilación, lo que hizo que otros pasajeros se preguntaran si se trataba de humo o no. Una vez que el vuelo aterrizó, Odell se sintió aliviado, dijo a NBC 7.

Los 130 pasajeros y miembros de la tripulación del vuelo fueron desembarcados sanos y salvos, añadió Herzog.

Los pasajeros estaban esperando un nuevo avión para volar a su destino antes de continuar a San Diego, según la Autoridad Aeroportuaria de Salina.

NBC 7 se puso en contacto con JetBlue el sábado y proporcionó la siguiente declaración el domingo:

"El sábado 21 de septiembre, el vuelo 1189 de JetBlue se desvió a Salina, Kansas, cuando los pilotos recibieron una alerta de que podría haber humo en la bodega de carga, descendiendo de forma segura y aterrizando sin incidentes. Tras la inspección, determinamos que la indicación de humo presentada a nuestros pilotos era una indicación falsa".

JetBlue también respondió a los pasajeros a través de las redes sociales.

"Dado que este no es un aeropuerto en el que prestemos servicio, es posible que los planes tarden un poco más en aplicarse", respondió la aerolínea a la publicación de Odell en X. "Tendrás que esperar a que un miembro de la tripulación del aeropuerto te ayude. Por favor, sepa que todas las decisiones se toman con la seguridad como nuestra prioridad número uno. Le agradecemos su paciencia", añadió.

@JetBlue Any update for those of us on Flight 1189 that’s now stranded in Salina, Kansas?



Airport ground crew from the airport have been great, but we haven’t gotten any updates from JetBlue on when/if/how we’re getting out of here?