Activistas señalan a nuevo titular de INAMI en BC de tener historial de violencia contra migrantes

TIJUANA- A través de un comunicado, la Coalición Pro Defensa del Migrante y el Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria, externaron una profunda preocupación por el nombramiento de Jorge Alejandro Palau Hernández como encargado de la oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, ya que dicen, ha estado vinculado en agresiones contra personas migrantes.



Para quienes atienden a personas en contexto de movilidad todos los días, el perfil del nuevo titular debe ser muy diferente.

“Que no pongan un titular que tenga trayectoria donde haya abusado, golpeado o violado los derechos humanos de los inmigrantes”, dijo el activista Albert Rivera.

Los activistas dicen que las vivencias que cargan los migrantes son diversas, muchas de ellas que involucra la violencia o el abuso, por lo que señalan es necesaria la empatía.

“Para mí alguien que sea empático, que tenga empatía por la situación de los migrantes, que ame al prójimo y que le duela esa situación, que tenga una convicción de servir”, aseguró Cristina Wicho, defensora de los migrantes.

Pidieron también que exista una coordinación real entre los albergues y la dependencia federal ya que los casos a veces son muy peligrosos, se requiere la intervención y apoyo de las autoridades.

“El nuevo titular que venga me interesa que exista una buena coordinación con todos los albergues, que tienen casos de migrantes, casos muy peligrosos porque no solo los migrantes están en peligro sino dejan en peligro a todas las personas, que los podamos canalizar para que ellos puedan cruzar más rápido, ese titular me gustaría”, concluyó Albert Rivera.