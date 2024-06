AMLO acabará gestión con cifra record de homicidios

TIJUANA- De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del 1 de diciembre de 2018 al 8 de junio de este año, se han registrado 189 022 homicidios dolosos en México durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, una cifra superior, si se compara con el mismo período de su antecesor Enrique Peña Nieto, cuando se reportaron 130 626.



A pesar de estos números alarmantes, para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el número de homicidios dolosos en México disminuyó un 4.43 % en el primer trimestre de 2024.



Para Roberto Quijano, Presidente del Consejo de Seguridad y Protección Ciudadana, estas cifras son el resultado de una mala estrategia de seguridad implementada por el actual gobierno federal, la cual asegura, dejará un sabor amargo en los mexicanos.

“Pues va a ser recordada como una de las administraciones más violentas en la historia moderna de México, los números así lo dicen., pero particularmente lo dice la gente en la calle. El tema de los abrazos u no balazos lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo que no es una estrategia es una ocurrencia más que no dio los resultados”, Acusó, Quijano



En Baja California la incidencia delictiva sigue al alza y a pesar del reforzamiento militar en ciudades como Tijuana, el número de víctimas siguen aumentando diariamente. Al corte del 9 de junio, el número de homicidios es de 36 y en lo que va del año la cifra acumulada se dispara a 840 asesinatos.

Hasta ahora el mes más violento en la ciudad ha sido abril con 171 víctimas de la violencia.



“Sin embargo, en materia estatal estimamos que debe de haber un cambio de rumbo importante en materia de seguridad pública, porque el primer cuatrimestre del 2024 se puede convertir en uno de los años más violentos en la historia de Baja California es un tema que debe de reconocerse, pero sobre todo que debe de atenderse “, indicó

A pesar de estos números rojos, para el Presidente Andrés Manuel López Obrador, su estrategia de “Abrazos, no balazos”, contra el crimen organizado está funcionando e incluso ha dicho que los criminales son juzgados "más que antes" en referencia a gobiernos anteriores.

Para el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, es indispensable que se apliquen programas preventivos que permitan disminuir la incidencia delictiva a nivel federal y estatal.