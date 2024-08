Anuncian plan para rehabilitar a indigentes que deambulan en zonas turísticas de Tijuana

TIJUANA- La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tijuana (CANACO SERVYTUR), en colaboración con el Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana (CDC), anunciaron la implementación de un programa piloto para rehabilitar a personas en situación de calle que deambulan en sitios turísticos y las garitas internacionales.

De acuerdo con cifras del comercio organizado en Tijuana, en la zona centro y sitios de gran afluencia turística, hay un estimado 1, 500 personas en situación de calle y con problemas de adicciones.

“Se habla que son entre 1500, 1800 personas en situación de calle es un número muy importante para eso se requiere pues un financiamiento muy muy alto. Se van hacer labores de convencimiento y se va a dar un tratamiento por tres meses; el 95% de las personas en situación de calle tienen un problema de adicción. Alguna droga”, señaló Julián Palombo, presidente de Canaco.

Indicó que esta situación afecta la seguridad de los comerciantes y el turismo, ya que se han presentado incidentes violentos por parte de estas personas.

“Algunos de ellos son muy agresivos. Agreden a la gente y rompen cristales, dependiendo de la situación de crisis de salud que tengan”, agregó

En la avenida Revolución se puede observar a hombres y mujeres durmiendo en la calle y pidiendo dinero.

“Luego andan drogados, tomados, a veces están encuerados. Es horrible ver toda esta situación, en estos lugares” dijo a Agustín Chávez, comerciante de la Avenida Revolución.

De acuerdo con Agustín, esta situación se ha agravado en los últimos meses y pone en jaque a los comerciantes y al turismo en la zona.

“Se ve que usan droga y andan agarrando cosas de la basura y pidiendo dinero, one dollar please, hasta en dólares te piden. Cuándo pide algo no le dan y se enoja y empieza a quebrar cosas. Inclusive se meten al Oxxo, y ya se mete y agarra lo que quiere y se va, no paga, así le hacen” relató Rafael Barraza Comerciante de la Revolución.

Por su parte, las autoridades municipales indicaron que realizan rondines y labor de convencimiento para retirar a esta persona de las calles, pero aseguran que éstas se resisten.

“Diariamente implementamos los recorridos, tratamos de sensibilizar y despejar las áreas este fenómeno de gente en contexto de calle en contexto Movilidad. Es un tema no solamente la ciudad de Tijuana. Lo vemos cruzando aquí al vecino país que tenemos, tenemos exactamente el mismo problema que aquí”, indicó el delegado de la zona centro, Martín Muñoz.

De acuerdo con la Canaco, en este programa piloto participarán la Secretaría de Turismo, el Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana, CDT, y centros de rehabilitación para atender a aquellos que se encuentran en las calles con un problema de adicción.

En una primera etapa del programa se buscaría apoyar a unas 500 personas para que puedan recibir este tratamiento gratuito durante tres meses para que puedan tener un nuevo comienzo.