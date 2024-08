Inicia en Tijuana programa “Soy México” para obtener doble nacionalidad

TIJUANA – El Ayuntamiento de Tijuana, en asociación con el Estado y la Secretaría de Gobernación, dio inicio a la campaña “Soy México”. Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar el proceso de obtención de la doble nacionalidad para menores y estudiantes nacidos en Estados Unidos, hijos de padres mexicanos.

Angélica Félix, oficial del registro civil en Tijuana, detalló que este trámite es totalmente gratuito y que esta campaña es realizada en coordinación con autoridades estatales.

“Con la obtención de este documento, los menores y estudiantes nacidos en Estados Unidos pero con padres mexicanos obtienen certeza jurídica desde su identidad y que no se queden sin la posibilidad de estudiar y acceder a servicios de salud o algún programa que como mexicanos, tienen derecho a recibir”, indicó Félix Domínguez.

Este programa ayuda a madres como Alondra Rubalcaba, quien acudió la mañana de este viernes al registro civil para aprovechar el beneficio para su hija nacida en la EEUU

“Me beneficia pues yo soy mexicana ya mi hija yo la tuve en Estados Unidos y por ejemplo quiero meterla yo aquí al seguro por parte de mi esposo, y no la puedo meter porque ella es americana”, dijo Alondra.

La campaña estará activa hasta el próximo 30 de septiembre en Tijuana, con el objetivo de apoyar a las familias fronterizas y que los hijos menores de edad o bien mayores de edad pero que puedan acreditar que siguen estudiando, obtengan certeza jurídica de su identidad.

La campaña estará activa hasta el próximo 30 de septiembre en Tijuana. Foto: Ayto Tijuana

Los interesados pueden acudir a cualquiera de las once oficialías del Registro Civil en Tijuana y pedir su solicitud de trámite, así como presentar los siguientes documentos en original y copia: los padres de familia deben presentar original y copia del acta de nacimiento con código QR, CURP certificada e identificación oficial; mientras que los menores deben presentar acta de nacimiento estadounidense en original y copia; mientras que los menores deben presentar su acta de nacimiento estadounidense en original y copia.

Una de las ventajas de la campaña “Soy México” es que los solicitantes quedan exentos del pago de la constancia de inexistencia de registro estatal, así como de la traducción y apostillado del acta de nacimiento de Estados Unidos.

Es importante mencionar que en esta campaña no podrán participar las personas cuyas actas hayan sido expedidas en Connecticut, Guam, Idaho, Kentucky, Islas Marianas del Norte, Maryland, Nebraska, New Hampshire, Puerto Rico, Rhode Island, Samoa Americana y Texas, al no permitirse la validación de certificados en dichos estados.

En la campaña pasada fueron alrededor de 6,000 familias, las que se vieron beneficiadas con este trámite.