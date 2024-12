California ofrecerá respaldo laboral a víctimas de violencia a partir del 2025

SAN DIEGO - En el año 2025 ciento de leyes entrarán en vigor en California, entre ellas hay una que se centra en las víctimas de violencia o algún delito.

La ley AB 2499 busca equidad laboral y respaldar a las personas para que mantengan su empleo, o bien no sean desacreditadas de su elegibilidad o de un ascenso por su condición de víctimas.

Adela León quien es campesina en un campo de cultivo contó a Telemundo 20 el abuso físico y emocional que sufrió durante 17 años por parte de su pareja. Indicó que tuvo días libres para acudir a corte para solicitar la custodia de sus hijos, no tuvo goce de sueldo.

“Si ya estás con una preocupación de una cita o ir a arreglar, pero si faltas tienes la seguridad que tus días te lo están pagando pues no pierdes nada pues si me hubiera ayudado bastante en ese tiempo”, expresó Adela.

En ocasiones muchas personas utilizan sus horas o días de enfermedad o vacaciones para tratamientos psicológicos, físicos o acudir a citas de corte.

“Ahora esas personas que antes tenían que elegir entre pagar su renta y trabajar o ignorar el proceso legal para tratar de recibir justicia, ahora esas personas ya no tienen esa preocupación pueden acudir a recibir ese tratamiento o ir a los procesos de la corte”, indicó el abogado Hugo Iván Salazar.

A partir de este 1 de enero compañías que cuenten con más de 25 empleados en el estado dorado, tienen prohibido despedir, discriminar y no contratar a alguien por el simple hecho de ser una víctima de delito o violencia, además les da la oportunidad a sus familiares a obtener días libres con goce de sueldo para acompañarlos y ayudarlos en sus procesos. En ambos casos pueden ser hasta 12 semanas de ausencia pagada.

“Entonces llegaban estos, ya sabes de violencia doméstica con pistola en mano entonces muchos negocios no querían aceptar ya a las mujeres y las dejaban ir”, dijo Marisa Ugarte, Dierectora Ejecutiva BSCC refiriéndose a situaciones que algunas víctimas viven en sus lugares de trabajo.

El empleador también deberá hacer ajustes en el área de trabajo si la víctima se encuentra vulnerable. Y aunque es un avance, Ugarte indica hay otro sector que se vuelve invisible en este caso, las personas indocumentadas.

“También hay que promoverque a estas mujeres o sea que han sufrido violencia doméstica en este país se les de eso,hay muchas mujeres que son indocumentadas, que estaban casadas y nunca metieron los señores los documentos”, agregó.

De incumplir con la AB 2499, el empleador podrá ser culpable de un delito menor si faltó intencionalmente a la ley.

“Me da gusto que, si eso va a pasar porque pues no soy la única, hay mucha gente que sigue pasando por ese problema sigue pasando por ese proceso y me da gusto que esa ley pasa, no le estoy diciendo que le solucionaría la vida, pero le ayudaría bastante” añadió Adela León.