Claudia Sheinbaum se pronuncia sobre el despido del presentador Gustavo Macalpin

MEXICALI- La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció este miércoles en su conferencia matutina, a la polémica del conductor Gustavo Macalpin, quien fue despedido en vivo por el dueño del Canal 66, Luis Arnoldo Cabada, durante el noticiero “Ciudadano 2.0″ , del cual era titutar.

La mandataria dijo no estar de acuerdo con lo ocurrido y señaló que habló con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, esto luego de que trascendió que el despido se debió a una crítica que habría hecho Macalpin en contra del esposo de la mandataria estatal, Carlos Torres Torres

“Pues que le regresen su programa, ¿no?(…) Le pregunté a Marina, que estuvo hoy en la mañana, me dijo: ‘No, pues obviamente no estoy de acuerdo’. Evidentemente, pues es una decisión del director de… Creo que es Canal 66, ¿no?, de Baja California. Pero si la razón fue porque habló mal de la gobernadora o de alguien, pues no es correcto, desde mi punto de vista”, expresó la presidenta.

Previo al pronunciamiento de Sheinbaum, la gobernadora ya había publicado dos comunicados, en el primero, señala que se encontraba sorprendida por el despido del conductor, de quien dijo, “Gustavo Macalpin es un amigo y comunicador de Mexicali a quien siempre le hemos deseado éxito y lo seguiremos haciendo”, señala parte de la publicación hecha en la red social Facebook.

Posteriormente, publicó un video en el que aseguró que quieren mucho al comunicador y que no podía ver su programa con tanta frecuencia.

“Espero verlo pronto en televisión en sus redes sociales, lo admiramos, nos gusta su contenido, la forma fantástica y la sátira política que hace generalmente (…) Ustedes saben que hemos sido amigos, que estudiamos juntos la carrera de derecho y respetamos su trabajo, respetamos el trabajo de todas y todos que se dedican a la comunicación al periodismo y en Baja California somos sumamente respetuosos de la libertad de expresión”, expresó la gobernadora un fragmento del video.

Por su parte, Gustavo Malcalpin fue entrevistado en el programa “Hoy día” de Telemundo, en el que dijo:

“Es un hecho en que, en este programa, en el que fue sorpresivamente mi último programa, efectivamente hablé del esposo de la gobernadora, entonces la gente, particularmente en redes sociales lo vinculó, dijo, ‘claro Macalpin habla del esposo y tres doritos después lo corren seguro tiene que ver". Yo no creo que haya sido algo tan del momento, no creo que en ese programa que hable de tal tema y de repente al dueño se le ocurrió ahorita voy y lo corro en vivo, yo creo que es algo que se venía acumulando desde hace tiempo. Pero forzosamente tiene que ver con acto de censura, cuando tú ves la violencia, la búsqueda de humillar, de intimidar de amedrentar, naturalmente tiene que ver con el ejercicio de mi trabajo".

Indicó que desconoce si la indicación de despedirlo fue por órdenes del gobierno.

“No los sé, yo no puedo decir si exactamente fue por un acto o por otro, lo que sí estoy seguro, es que al ver la forma, si es un acto de censura, si es un acto de coartar la libertad de expresión y sobre todo si es un acto de violencia, eso me queda claro a mí y a cualquiera que vea ese video", subrayó.

Dijo que parte de los problemas que tenía con el dueño del canal era porque Luis Arnoldo Cabada era por los interés que éste tenía con el gobierno.

“Es una persona que siempre busca estar bien con aquellos que están en el poder, independientemente si un día son de un color u otro día son de otro color. A lo largo de estos casi siete años tuve mucha fricción con el dueño de esta televisora precisamente por esta cuestión de ‘es que no quiero que le pegues acá, es que quiero que hables bien de acá’ y teniendo un programa que era de sátira política, pues obviamente para mí era muy complicado por lo que yo hacía y por lo que el programa tenía tanto éxito, era por hacer crítica política”, concluyó.

En constraste, El dueño del Canal 66, Luis Arnoldo Cabada fue entrevistado en el noticiero estelar del canal en donde pidió disculpas

“Pido disculpas a nuestro auditorio al conductor del programa Gustavo Macalpin, por la forma poco sensible de abordar un tema que tuvo que ser en privado”.

También aclaró que los motivos de la salida de Gustavo Macalpin no se debió a ningún tipo de censura o tema político sino a temas comerciales, ya que Gustavo había decidido realizar el programa solo una vez por semana.

“Se dificultó su comercialización, esperamos un tiempo razonable y no fue posible continuar con el proyecto”, expresó.

Cabada concluyó señalando que Gustavo Macalpin es un gran comunicador y que le desea mucho éxito. Además, dijo que no descarta en un futuro trabajar con él en un proyecto nuevo.