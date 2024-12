Confirman autoridades de Salud primeros casos de gripe aviar en Tijuana

TIJUANA- Fue el pasado 18 de diciembre cuando el estado de California emitió un estado de emergencia por el virus H5N1 en granjas del valle central y el sur del estado, tras esto, apenas la semana pasada descartaban casos en Baja California, pero la situación cambió en las últimas horas.



La Secretaría de Salud de Baja California, informó este domingo que detectaron tres casos en aves que habitan en el lago del Parque de la Amistad. Dijo que hasta el momento no hay registro de propagación a seres humanos.

“No sabía del caso, yo diario vengo a caminar, a hacer ejercicio, pero no me había enterado de eso, siempre había visto abierta el área del agua, me sorprende ahora que está cerrado”, dijo el señor Nicolás.

Personas como él se llevaron una sorpresa cuando hacían actividad física en el parque, ya que a través de letreros se les informó de la detección de gripe aviar en animales del lago, por lo que se tuvo que cerrar el acceso al área.

“En la mañana que llegué hace rato, miré que estaba acordonado ahí, traté de preguntarle a uno de los trabajadores, pero no me supieron decir, ahorita me encontré con un volante pegado en un árbol que se trata de la gripe aviar y que están contaminados algunos de los animales aquí”, detalló el señor Ángel a TELEMUNDO 20.

El sector salud señala que contempla reforzar la capacitación en todas las unidades médicas, sobre la vigilancia epidemiológica, detección y manejo de casos de influenza aviar.

Ante esto, algunos ciudadanos dicen que se mantendrán a la expectativa.



“Voy a estar un poquito, a esperar a ver qué pasa. Luego voy allá también al Parque Morelos, no sé si allá sea la misma situación, allá también hay aves, a ver qué pasa esperemos que sea algo pasajero y se resuelva el problema y no vaya a causar serias situaciones de salud”, añadió Ángel.

Las autoridades sanitarias recordaron que el virus de Influenza Aviar (H5N1) se presenta principalmente en aves, pero puede infectar al ser humano a través del contacto directo con los animales infectados. Indican que una persona contagiada puede presentar tos, fiebre, dolor de garganta y de cabeza, dolores musculares y dificultad para respirar.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Baja California, el cierre actual del lago en el Parque de La Amistad se mantendrá cuando menos hasta el próximo 5 de enero.