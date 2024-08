Confirman autoridades tres detenidos tras ataque armado en a un vehículo en Zona Río

TIJUANA - Agentes de investigación de la Fiscalía General de Baja a California, confirmaron la detención de tres hombres, de 27, 29 y 44 años de edad, quienes la tarde de este lunes atacaron a balazos en el bulevar Sánchez Taboada de la Zona Río, a los tripulantes de una camioneta Suburban negra con placas de circulación del estado de Morelos.

A bordo iban dos hombres y una mujer, quienes fueron trasladados a hospitales.

Para el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), es alarmante que haya ocurrido en una zona donde hay más movimiento policial, dado que el ataque ocurrió a metros de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Municipal

"El hecho de que lo hagan en esas áreas donde hay la cercanía de oficinas de seguridad es más preocupante todavía. Falta generar labores de inteligencia para evitar acciones como esas, estos ilícitos, porque siempre es el factor sorpresa el que lleva la delantera”, indicó

Lamentó que estos ataques sean más constantes y que se atemorice a gente inocente de esa manera.

“Son hechos lamentables, que no dejan de inhibir, afectar y aterrorizar a la gente. No era normal que en Tijuana se viera ese tipo de actividad delictiva. Hace falta mayor investigación para que no se estén dando este tipo de hechos”, concluyó el presidente de Canaco.

Hasta el momento, ni la Fiscalía General del Estado o la Secretaría de Seguridad Municipal de Tijuana no han dado más información sobre este ataque armado.