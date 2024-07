Confirman predio donde reubicarán estación 1 de bomberos en Tijuana

TIJUANA - Luego de varias convocatorias a sesión de Cabildo en Tijuana y que los regidores no asistieran, no se pudo comprar un predio de la calle Quinta en Zona Centro donde estaba una estación de bomberos, pero finalmente ya se sabe qué pasará con ella.

Será en la esquina de las calles Dinamarca y Aguascalientes de la colonia Madero, mejor conocida como la Cacho, donde se va a reubicar a la estación 1.

Autoridades confirmaron que el nuevo predio es propiedad del Ayuntamiento y no tendrá costo de arrendamiento.

La serie de conflictos entre los regidores y la alcaldesa de Tijuana provocaron el cierre de una estación de bomberos en la calle quinta.

Para algunos ciudadanos como Heriberto, es positivo la presencia de una estación de bomberos en esa zona de Tijuana debido al crecimiento vertical que lleva años en auge, sobre todo en esa demarcación.

“A mí me parece muy bien, es muy buena idea, porque como están todos los edificios aquí cerca me parece que su ubicación está muy estratégica porque están cerca de todo esto que se sigue construyendo aquí. Hay muy buen espacio para que construyan una estación de bomberos”, explicó Heriberto, quien vive a metros de ese terreno.

La alcaldesa de Tijuana reconoció que hay personas en desacuerdo.

“Es difícil el acceso, no es un mejor predio que el que se tenía, las condiciones son perfectas para el predio donde ya estábamos. Sin embargo hablamos con los vecinos, algunos están de acuerdo y algunos no pero esto es por el bien de los ciudadanos. En caso de algún reclamo con los ciudadanos pueden acudir a sus regidores porque gracias a los regidores nos vamos a pasar para este predio que no tienen las condiciones absolutas como los tenía el primero”, refutó Montserrat Caballero.

Cabe señalar que la dueña del predio de la Zona Centro pidió la compra, y si no, la desocupación del mismo.