Prevén que “coyotes” aumenten tarifas para cruzar ilegalmente a migrantes a EEUU

TIJUANA- A una semana de que entraron en vigor las nuevas disposiciones migratorias del gobierno estadounidense, hay quienes afirman que ante la falta de un programa como el CBP One, los cruces irregulares podrían incrementar en la frontera y no solo de quienes están varados sin ninguna alternativa legal, sino también para aquellos que sean deportados.



"Claro que mucha comunidad va a tomar la iniciativa de cruzar de manera irregular a los Estados Unidos, basados en que no hay ninguna garantía o un programa que realmente les ayude para entrar de forma formal y normativa hacia los Estados Unidos”, dijo a Telemundo 20 José María Lara, coordinador de la Alianza Migrante Tijuana.

Y es que, según activistas, en Tijuana la historia parece repetirse y no solo con aquellos que esperaban una cita, sino también con un posible incremento de cruces irregulares por parte de quienes sean repatriados, explicó el investigador del Colegio de la Frontera Norte, José María Ramos,

“Creo que la experiencia en las ciudades fronterizas, es lo que yo pensaría y creo que hay algunas evidencias, que la mayor parte de los inmigrantes deportados de Estados Unidos no necesariamente se quedan en la ciudad fronteriza. Yo creo que hay un número importante del 55% que intentan una, dos, tres veces de regresar a Estados Unidos, por lo que representa en Estados Unidos, aunque existan los riesgos”, afirmó.

De acuerdo con el especialista en migración, incluso podría haber un incremento en las tarifas de los traficantes de indocumentados que podría oscilar entre los $ 15,000 y $20,000.

Con el reforzamiento de la seguridad en la frontera, donde se enviaron tropas federales y tras la declaratoria de emergencia del presidente Trump, el riesgo para quienes buscan adentrarse a la unión americana por las diversas rutas ilegales, es mayor.

“Incluso se están viendo algunos casos que están incrementando sus tarifas, precisamente porque ante el alto riesgo, cierre de las fronteras y una mayor política restriccioncita, pues van a recurrir a otro tipo de estrategias y por lo tanto incrementan sus tarifas para un traslado “, agregó José María Ramos del COLEF.

Por lo que incidentes como lo ocurrido este fin de semana en las costas de San Diego, donde un grupo de migrantes fue rescatado, podrían repetirse con los intentos de cruce irregular. La zona del muro en Playas de Tijuana, es una de las más recurrentes donde se eleva el riesgo, incluso de muerte.

“El año pasado, creo hubo tres decesos en esa zona. Siempre es un riesgo, por tanto, lo que puede haber abajo que no se ve, como las corrientes que nos pueden jalar y por el declive que hay ahí en esa zona. Digamos que es la que nosotros siempre tenemos que estar pendientes, porque si es muy recurrente los incidentes ahí en esa zona”, señaló Luis Hernández, de la división de Rescate acuático del cuerpo de Bomberos de Tijuana.

En albergues en la frontera de Tijuana, buscan advertir a los migrantes sobre los riesgos que hay al intentar cruzar de manera irregular hacia Estados Unidos, pero simplemente los migrantes se van en ocasiones sin advertir de sus intenciones de cruce irregular.

“Pueden ser abandonados, pueden ser robados, las mujeres pueden ser violadas en algún momento o perder hasta la vida, entonces es importante que esta comunidad esté informada. Nosotros explicamos eso hacia la comunidad que se han cuidadosos de tomar esa decisión al buscar a alguien que los quiera cruzar a Estados Unidos, siempre les decimos que esperen, que esperan en los programas de ayuda, que en algún momento se estaban dando”, puntualizó el coordinador de la Alianza Migrante.

Por lo que, para cientos de familias varadas en Tijuana en albergues, la incertidumbre sobre su futuro en la frontera continúa.