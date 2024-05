Cruce masivo en la Avenida Internacional refleja alza de cruces ilegales en San Diego

TIJUANA- Con el paso de las semanas y de los días se agudiza la situación migratoria en la región de Tijuana y de San Diego. La cantidad de personas que llegan a Estados Unidos de manera indebida aumenta cada vez más, tanto que la zona fronteriza que comprende Tijuana, Tecate y Mexicali ya es la número uno en cuanto a cruces ilegales, una cifra que mantiene ocupadas a las autoridades.

“Ahorita el sector San Diego ya superó al sector Tucson, Arizona, la semana pasada hubo diez mil encuentros, en una semana, y hubo un día donde hubo 2,000 encuentros de migrantes con patrulla fronteriza”, detalló Enrique Lucero Vázquez, Director Municipal de Atención al Migrante.

El lunes en la mañana se registró un caso masivo que deja en evidencia los números. Hasta el momento autoridades en Tijuana desconocen cuántas personas atravesaron la avenida Internacional para cruzar el muro, pero entienden que fueron procesados y que deben justificar su actuar.

“Esperan a que se les procese su solicitud de asilo y ahí van a determinar quien sí logra demostrar el miedo creíble porque esa fue la razón que los impulsó a cruzarse y no esperar a su cita de CBP One. Me viene persiguiendo alguna banda del crimen organizado o vengo de algún país y aquí no tengo la cobertura médica o algo, tendrán que demostrarlo ante este agente de Border Patrol si no van a ser repatriados a su lugar de origen”, añadió Lucero Vázquez.

Casi medio millón d emigrantes fueron detectados en el país.

Los cruces ilegales masivos son motivados por los tiempos de espera para conseguir una cita de asilo político, es lo que detalla el director de un albergue en Zona Centro.

“Nuestra percepción es que la comunidad que se ha enterado que el esperar demasiado tiempo es muy complejo”, indicó José María Lara, de Alianza Migrante.

Desde el punto de vista de seguridad, el representante del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (CCSPBC) pidió que se haga uso de cámaras de vigilancia para al menos conocer cómo actúan estos grupos masivos que se adentran al vecino país.

“Yo creo que también el uso de la tecnología, de cámaras, de drones, resulta importante sobre todo en esa zona para actuar de manera mucho más efectiva y rápida, no necesariamente necesitamos una patrulla, eso fácilmente se puede sustituir con tecnología y saber dónde están actuando”, precisó Roberto Quijano, presidente del CCSPBC.