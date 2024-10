Familiares de custodio asesinado en Tijuana bloquean vialidades; exigen justicia

TIJUANA - El tiempo transcurre para la familia de Adán Morales, un agente del Sistema Penitenciario que presuntamente fue asesinado el pasado 12 de junio por un elemento de la Guardia Nacional en Tijuana.



Señalan que la justicia simplemente no llega. Por lo que este miércoles se plantaron con pancartas frente a Fiscalía General del Estado en la zona del río en Tijuana, en donde cerraron la vialidad para llevar a cabo su protesta.

“Justicia para Adán, no vamos a parar”, es lo que repetían familiares y amigos de la víctima

Familiares de la víctima se manifestaron para exigir justicia a exterior de la FGE en Tijuana. Foto: Cinthya Gómez

“Ya son cuatro meses y cuatro días de eso que pasó y no tenemos respuesta por eso decidimos venir aquí. Nosotros somos gente pacífica, pero en este caso lo teníamos que hacer porque no hay Justicia o no la habido pues”, dijo Porfirio Morales, papá de Adán.

De acuerdo con los familiares, ese día, Adán Morales de 40 años se dirigía a su casa cuando fue interceptado junto a un amigo en su vehículo, aparentemente como parte de un operativo de la Guardia Nacional. Indican que posteriormente fue asesinado casi llegando a su casa en la Colonia San Bernardo. Sarahí Morales, hermana de la víctima afirma que la escena del crimen fue manipulada.

“Entonces le disparó y fue una distancia, muy muy pequeña, murió casi al instante. Y la verdad, gracias a Dios tenemos un video donde se ve que se manipula claramente la escena, cómo lo mueven una vez que le dispararon, cómo le sacan el arma, la tiran, hasta la acomodan, para hacer creer que Adán iba a dispararles”, declaró Sarahí.

Adán tenía una década como agente penitenciario y estaba asignado como escolta de un funcionario público. La fiscalía del estado giró órdenes de aprehensión, pero argumentaban que los elementos de la Guardia Nacional presuntamente involucrados, no estaban en la ciudad, sin embargo, la familia aseguró lo contrario.

“Nosotros tenemos información que había surgido de parte de Guardia Nacional que no se encontraban en la ciudad de Tijuana, evidentemente nos están comentando la familia que los han visto aquí en la ciudad, estamos trabajando ahorita en operatividad con la agencia Estatal para tratar de localizarlos y aprenderlos”, señaló Miguel Ángel Gaxiola Rodríguez, Fiscal Especializado en Delitos Contra la Vida.

Además, confirmo que hay detalles en la investigación del crimen que se deben aclarar a fondo.

“No podemos dar más datos porque no se ha formulado la imputación y evidentemente no queremos poner en riesgo el debido proceso (…) Vemos que en la investigación hay cosas anómalas, hay una persona que nos pasa información donde nos estamos dando cuenta que no coincide la información. Vemos el trabajo de qué Guardia Nacional estaba con elementos en el área tratando de obtener cierta información, eso nos llama mucho más la atención”, informó el Fiscal.

Para la familia de Adán, han sido cuatro meses de esperar justicia, sin embargo, Guadalupe, esposa de la víctima y quien se encuentra ya en su último mes de embarazo, confía en que quienes cometieron el crimen pagarán las consecuencias.