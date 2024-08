Investigan desaparición de un empleado de una maquiladora en Tijuana

TIJUANA - Suman cuatro días sin información sobre el paradero de Servando Salazar Cano, quien desapareció de en extrañas circunstancias luego de acudir a trabajar a una maquiladora, señaló su esposa ante las cámaras de TELEMUNDO 20.

Servando es un trabajador del área de mantenimiento de la empresa Prime Wheel, localizada en la zona industrial de Otay, quien no ha sido localizado desde el sábado pasado cuando acudió a trabajar.

Su esposa Wendy Bravo y sus tres hijas, están desesperadas.

“Sí tenemos tres hijas. Mi hija ayer se me puso a llorar, ella está con la cara triste y yo le dije que tienes, me dice nada mamá, pero se le ve la cara triste a ella, la mediana tiene 8 años, hasta que me dijo extraño a mi papá y se puso a llorar, es feo porque ella me está demostrando que lo está resintiendo”, narró Wendy Bravo.

Wendy, esposa de Servando asegura que la desaparición de su esposo ocurrió en circunstancias extrañas. Foto: Daniel Andrade

De acuerdo con Wendy, las cámaras de seguridad lo vieron entrar, pero no hay registros de su salida.

Añadió que el teléfono de Servando fue localizado en una plaza comercial y ahí pudieron corroborar el último mensaje que envió. Por eso realizaron una manifestación en la empresa exigiendo información.

“No sabemos nada, en las cámaras no sale mi marido, no enfocan sus salida, él sigue estando en su empresa. Hay un tiempo en el que él dice sabes que voy a comer algo rapidito. De un repente ya se encontraron su celular en la plaza Santa Anita”, añadió la esposa.

La Fiscalía General del Estado dice que han llevado a cabo revisiones al interior de la planta.

“Se implementó un operativo especial, que literalmente se han estado trabajando las 24 horas, el día de ayer se culminó cerca de la 1 de la mañana y hoy desde las seis de la mañana ya estaban agentes trabajando en el caso”, explicó el Fiscal Central Rafael Orozco.

Al cuestionar a las autoridades si el último mensaje de Servando Salazar Cano fue enviado desde la empresa, detallaron que no pueden dar a conocer esa información, sin embargo, un equipo de expertos ya analiza esta posibilidad.

“No podemos informar eso, es lo delicado de la información, si compartimos eso y la persona se entera. No es ocultar la información, es tema de no dar pistas a la gente que pudiera escuchar esto y evadirse”, expuso Orozco.

Por su parte, a través de un comunicado la empresa Prime Wheel señala que están en constante comunicación con las autoridades y la familia de Servando para colaborar en su búsqueda.