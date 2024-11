Ken Salazar: sin plazo definido para terminar con el problema de aguas negras 

TIJUANA, Baja California - Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, visitó una de las colonias más humildes en Tijuana para hablar de un problema que afecta a todos: la contaminación en los mares.

“No tengo yo día exacto (de solución) pero sé que vamos mejor”, expuso el funcionario del gobierno de Estados Unidos.

El embajador acudió a la colonia Rancho Las Flores, donde destaca la importancia de que ambos países trabajen como socios para afrontar la problemática de las aguas residuales que llegan a los mares, aunque reconoce que no se tiene una fecha exacta para solucionarlo.

“Lo de la contaminación es un problema que ya se tenía por muchísimos pero muchísimos años, hasta que no le pusimos nosotros el enfoque tanto en Palacio Nacional, las otras agencias y con el gobierno de los Estados Unidos, estaba solo así, atorado, no se movía, hemos avanzado bastante, llegar al tiempo donde no hay contaminación es el sueño de nosotros”, amplió Salazar.

Para activistas, había una fecha estipulada, pero resaltan que se ataque el problema, tanto a nivel gobierno como de asociaciones civiles, ya que tan solo “Costa Salvaje”, dice que junto a vecinos han impedido que 114 toneladas de residuos y basura lleguen a los canales y terminen en el océano.

“Cuánto tiempo más, pues lo tiene el encargado del proyecto, se supone que teníamos una fecha que había sido para septiembre, pero sabemos que eso sucede con cualquier obra que se construye, como dicen, campo manda, a veces es presupuesto”, dijo Rosario Norzagaray, activista de Costa Salvaje.

Mientras se llevan cabo trabajos para dejar en condiciones óptimas la planta de tratamiento, piden a la comunidad contribuir para que esos residuos se coloquen en los depósitos y contenedores correspondientes.

“Comprometerse en tiempos porque los tiempos van avanzando, pero lo importante es verificar que se siga avanzando, porque creo que los tijuanenses nos merecemos vivir en una comunidad limpia y sana, porque además es un derecho constitucional”, agregó la activista.

Otro de los temas que ahí se hablaron fue la garita de Otay 2. El embajador reconoció el trabajo de lado mexicano y dijo que en territorio estadounidense faltan al menos dos años más para culminar la obra.