Marchan maestros en Zona Río para exigir el pago de adeudos

TIJUANA- Este lunes, maestros llevaron a cabo una marcha en la Zona Rio para continuar exigiendo el pago a docentes interinos. “Solución, solución y volvemos al salón”, eran parte de las consignas que vitoreaban los participantes a la manifestación.

“Ahorita los interinatos que sigo metiendo me los pagan por periodos, normalmente se tardan dos tres semanas, cuatro, pasan meses. Actualmente me deben de abril a junio, el cierre del ciclo escolar no se me pagó y del año 2022 de enero a julio no se me pagó”, señaló el docente Adrián Bernal.

Indicaron que también buscan enviar el mensaje a la ciudadanía de que no han recibido su salario completo.

“Ningún maestro debe estar mendigando su salario, ellos trabajaron y se les debe de pagar todo en una exhibición, así como el SAT nos cobra todos nuestros impuestos en una sola exhibición, también el gobierno debería de pagarle a todos los maestros en una sola exhibición. No lo aceptamos, las nóminas que han salido han salido rasuradas incompletas, a compañeros que les deben dos años en esa nómina que salió les pagaron un mes”, dijo el maestro Erick Díaz Preciado.

Maestros llevaron a cabo una marcha en la Zona Rio para continuar exigiendo el pago a docentes interinos.Foto; Daniel Andrade

A esta petición se sumaron padres de familia, ya que sus hijos no tienen clases, situación que está afectando su aprendizaje. También enfrentan la dificultad de no tener con quién dejar a sus hijos mientras ellos salen a trabajar.

“Pues se queda al cuidado de alguien, pero exigimos el pago a los maestros, son muchos alumnos sin clases por el momento”, mencionó la madre de familia Dulce López.

La Secretaría de Educación del estado detalló que el pasado viernes pagaron los aumentos salariales y que el 13 de septiembre quedará saldada la deuda con maestros interinos federales, mientras gestionan el pago a los interinos estatales. La protesta concluyó en las instalaciones del Sistema Educativo.