Migrantes desisten del “Sueño Americano” y deciden emprender en Tijuana

TIJUANA- Una familia de migrantes que llegaron con el objetivo de cruzar a Estados Unidos, cambió de parecer y decidieron establecerse en Tijuana, ciudad en la que vieron la oportunidad de emprender un negocio.

“Cómo todo el viaje de un migrante nuestro sueño era llegar a Estados Unidos, pero yo a la vez pensaba que, si encontraba una oportunidad en México para echarle ganas, pues ya no me voy, yo me quedo aquí”, dijo Josué Miranda originario de El Salvador.

Josué llegó a Tijuana hace casi dos años con su esposa y tres hijos de 7, 8 y 13 años. El albergue Embajadores de Jesús, en el Cañón del alacrán en Tijuana, los recibió y fue en este lugar donde decidieron emprender.

Primero comenzaron vendiendo café y pan afuera del albergue, después pusieron una pequeña fonda, donde cocinan platillos típicos de El Salvador, un emprendimiento que les ha dado buenos resultados.

“Tenemos variedad todos los días, un menú diferente, hay desde pozole, menudo, tacos de birria, caldito de res, caldo de camarón, las popusas”, dijo Rocío Ramos esposa de Josué.

Indicaron que la meta es expandir el negocio y brindar trabajo a más migrantes.

“Y ya después vimos que aquí sí se puede, todo es echarle ganas y ser positivo” añadió Josué.

Tras la decisión de quedarse a vivir en Tijuana, ahora Josué y su familia forman parte de los cientos de migrantes extranjeros que esperan la carta de naturalización, la cual podría llegarles a finales de este año. Esto les permitirá ser oficialmente mexicanos, lo que les abriría la posibilidad de acceder a créditos y apoyos para hacer crecer el negocio.

“Muy feliz ya esperando la respuesta con ansias, espero que sea pronta para podernos naturalizar y estar ya más formalmente en este país” dijo Rocío.

Este matrimonio busca en un futuro no muy lejano, tener un restaurante en otro punto de la ciudad con una fusión gastronómica entre El Salvador y de México.