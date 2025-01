Monitorea Protección Civil Municipal la llegada de condición Santa Ana a la región

TIJUANA- En Tijuana las autoridades se mantienen al tanto ante la llegada de la condición Santa Ana a la región que traerán ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta los 90 kilómetros por hora en algunas zonas de la ciudad.

De acuerdo con Protección Civil Municipal, los vientos de mayor intensidad se presentarán en la zona este de Tijuana y en zonas altas y cañones. Colonias como Villas del Campo, El Refugio, Las Delicias y sitios aledaños enfrentarán los vientos con mayor fuerza, de igual forma que en el área de pórticos de San Antonio.

“Lo traemos por la tarde y noche del día martes hasta el día miércoles, el pico más alto de viento. El pronóstico que traemos es entre 10 y 11 a.m. del día de mañana, si va a haber vientos en las partes altas, desde la tarde noche, en las partes altas de la ciudad, así como en los cañones en algunas áreas”, dijo a Telemundo 20 José Luis Jiménez, director de Protección Civil municipal.

Residentes como Mary Zamarripa, comerciante ambulante de la ciudad dijo que definitivamente no podrán trabajar en medio de esta condición climática.

“No, definitivamente cuando se pone el aire así, no podemos trabajar. Mucho polvo, el aire no nos deja las carpas, los artículos todos no los tumba, no se puede trabajar”, señaló.

Las autoridades locales le apuestan a la prevención para evitar incidentes relacionados con este fenómeno climático. Indicaron que es indispensable evitar quemas de basura o fogatas durante los vientos, tener cuidado con el cableado eléctrico e identificar si en la vivienda hay algún artefacto que pueda ser arrastrado por el viento y ocasionar algún incidente.

“También si tenemos algo de nuestra vivienda que se pueda volar o se pueda salir volando, si es algo de nosotros, tratar de ajustarlo o amarrarlo para que no se vuele una de las problemáticas que tenemos en estos tiempos es de qué tienen la lona en la casa que sale volando, peguen los cables de luz y se hace un cortocircuito y es cuando tenemos muchos apagones en esta temporada por cuestiones así”, agregó el director.

Con las fuertes ráfagas de viento, los incendios se propagan rápidamente. En un día habitual en la ciudad, se atienden en promedio entre 45 a 50 servicios por parte de los Bomberos, sin embargo, cuando hay viento, el número se multiplica a más de 100.

Cabe recordar que estos vientos no sólo causan daños materiales, sino también la pérdida de vidas, como el caso ocurrido el pasado mes de diciembre, donde dos menores murieron calcinados en un incendio de su vivienda.

Además de los incendios, los servicios más comunes durante este fenómeno climático son los apagones, caída de anuncios, postes. Las autoridades de salud también recomiendan evitar actividades al aire libre, sobre todo en grupos vulnerables.