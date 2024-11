Fallecen dos niños por intoxicación de monóxido de carbono en Tijuana

TIJUANA, Baja California - En poco más de 24 horas, se registraron dos incidentes con víctimas mortales por intoxicación de monóxido de carbono, el último en Terrazas del Pacífico, donde un niño de 5 años y una bebé de 4 meses fallecieron cuando llegaron al hospital.

“Perdieron la vida dos menores y la mamá está delicada en el hospital”, señaló José Luis Jiménez, director de Protección Civil Municipal.

Ahí, la mamá, quien de acuerdo con bomberos, se estaba bañando, cayó desvanecida al salir y fue su esposo quien al llegar al domicilio dio aviso a las autoridades.

“Tenemos que determinar las posibles causas y eso lo que nos arroja, son altas concentraciones de partículas de monóxido de carbono, casualmente coincide con los calentones de agua que están instalados dentro de la vivienda, lo crítico aquí no es que sean malos los calentadores de agua, o de mala calidad, lo crítico es que no los instala un profesional y lo otro que están dentro de la vivienda sin ninguna ventilación”, ahondó Rafael Carrillo, Director de Bomberos Tijuana.

Fueron trasladados al hospital por los paramédicos pero los menores fallecieron momentos después en el hospital.

Ante los recientes hechos, autoridades municipales señalan que van a reforzar las campañas para informar a la ciudadanía sobre los peligros al intentar mitigar el frío dentro de las viviendas.

En dos incidentes por la misma causa, intoxicación por monóxido de carbono, autoridades contabilizaron cuatro decesos en esta semana.

“Seguiremos con las campañas porque el clima que vamos a tener en este invierno es un clima muy frío, no queremos tener más muertes, es lamentable la situación que ha pasado. Se va a trabajar en el tema preventivo y quizá deben de ser campañas más agresivas”, añadió José Luis Jiménez.

Tres integrantes más de la misma familia fueron hospitalizados para recibir atención médica por lo que se presume fue una intoxicación por monóxido de carbono. Cinthya Gómez desde Tijuana reporta.

Recomiendan a la ciudadanía el uso de detectores de humo y monóxido de carbono para poder salvar vidas frente al que llaman “asesino silencioso”.

“No tengas tu calentador de agua o el boiler que le llamamos nosotros dentro de la vivienda, si está en un espacio que integra la vivienda que esté lo más ventilado posible, no prender la estufa para calentarnos, si utilizamos calentones de gas no usarlo dentro de la vivienda, si tenemos cochera no prender el carro y dejarlo prendido ahí, ese monóxido entra a la casa y nos afecta”, finalizó el director de Bomberos.

El monóxido de carbono es la causa más común de intoxicaciones mortales en EEUU. Esto es lo que necesitas saber.