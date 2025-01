No han aumentado las deportaciones tras llegada de Trump, indican autoridades de Tijuana

TIJUANA- Las autoridades en Baja California han informado que las deportaciones registradas estos últimos días no derivan precisamente de las nuevas disposiciones del gobierno de Estados Unidos, sino que se trata de un flujo regular de repatriados a la frontera.

“A partir de la firma de estos decretos el flujo migratorio de regreso de mexicanos, no ha sido alterado hasta el momento”, aseguró el Secretario General de Gobierno de Baja California, Alfredo Álvarez.

La mañana de este miércoles arribó a Tijuana uno de los grupos de personas deportadas procedentes de diversos estados de la Unión Americana, pero que las autoridades descartan que sean a raíz de las disposiciones migratorias del presidente Donald Trump.

“Es una deportación digamos regular durante todos estos años, hay un flujo de ida y regreso de mexicano y obviamente de otras nacionalidades. Éste regreso de mexicanos corresponden incluso a una gestión anterior a Trump”, detalló Alfredo Álvarez.

Es el caso de Abraham, originario de Jalisco, hace 50 días cruzó, lo detuvieron y hasta hoy fue retornado junto con otros connacionales en el puerto fronterizo de El Chaparral.

“De diferentes personas, si hay unos que no te tratan así, incluso cada traslado te traslada amarrados de las manos y de los pies con esposas, para todo te mueven así, como si fuera alguien más, un criminal o algo y pues no tienes cargos ni nada”, dijo Abraham Carmona.

Junto a él más de 20 deportados llegaron a Tijuana la mayoría trasladados por el Instituto de Migración hacia albergues para pasar la noche antes de decidir si regresan a sus lugares de origen.

“No sé si venían igual o ya tenían días que habían salido y vinieron por su pasaje para volar a su estado o en camión, yo igual me voy a regresar, pero no me voy a ir en camión va venir un familiar por mí”, dijo Abraham a Telemundo 20.

Con solo una bolsa de plástico de sus pertenencias en las manos, regresó después de cruzar de manera irregular para trabajar, pero no descarta volverlo a intentar.

Pero vivir una deportación es un proceso difícil. Hugo López lo sabe, ya que también fue deportado años atrás y hoy busca ayudar a quienes llegan a esta frontera.

“La situación para un deportado es una situación muy drástica, puedo decir, y muy triste”, señaló el activista.

Él tiene 11 años deportado en esta frontera y ahora brinda apoyo a los recién llegados, que, como él, no encuentran la salida.

“Mucha gente la primera pregunta como deportado dice, ahora qué hacemos, ¿qué es el siguiente paso ahora?, y yo personalmente no trato de decirle, mira que ya es el fin del sueño, el sueño que tenías no, es para organizarnos más dentro de nuestra comunidad de deportados, de hallar soluciones, porque si hay soluciones aquí en México”, destacó Hugo.

Organizaciones civiles como “Al otro lado” buscan la forma de poder tener recursos necesarios para poder atender a toda esta comunidad de deportados que se espera, aumente en las próximas semanas.

A través de un módulo para deportados, la organización brinda orientación y una mano amiga a quienes arriban a Tijuana tras una deportación. Pero los recursos no siempre alcanzan.

“Son más comunes deportaciones de hombre, necesitamos ropa de hombre, ropa casual, pantalones de mezclilla, sudaderas, tenis, como ropa cómoda porque recibimos donativos ropa de mujer, pero casi de hombre no y eso sería súper importante”, dijo Soraya Vázquez, de la organización Al Otro Lado.

De acuerdo con autoridades del Instituto Nacional de Migración en esta semana no se ha visto un repunte en el número de deportados, ya que el promedio desde meses atrás oscila entre los 80 a 100 retornos al día en Tijuana.