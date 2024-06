Piden a migrantes cesar los cruces ilegales a EEUU

TIJUANA- La Alianza Migrante de Tijuana pidió a los gobiernos de México y Estados Unidos, que destinen recursos para apoyar a la comunidad migrante que se quedará varada en les fronteras a raíz de las nuevas restricciones en la frontera norte para otorgar asilo.

“Lo menos que pueden hacer el gobierno de Estados Unidos es apoyar con recursos económicos, a la sociedad civil que son los primeros respondientes. Creo que es muy importante y a la vez también que amplíen el programa de CBP One”, afirmó el coordinador del organismo, José María Lara.

Por otra parte, los activistas, solicitaron a los migrantes una tregua, para que detengan los intentos de cruce ilegal, con el objetivo de disminuir las deportaciones a territorio mexicano.

“Por bien de ellos y de todos, estados Unidos, el de México, que ahorita cesen los cruces irregulares que sea una tregua de aquí al 4 de julio, para lograr disminuir las cifras y evitar las deportaciones” señaló el director de la Alianza Migrantes, Sergio Tamai.

Dijo que la orden ejecutiva firmada por el presidente Joe Biden atenta contra los principios de la migración.

“Sus leyes dicen que, aunque una persona cruce irregularmente lo tienen que mandarlo con un juez, son las leyes que están vigentes en Estados Unidos, lo que pasa es que el Trump con decretos se las brincaba y ahorita Biden está haciendo lo mismo” agregó Tamai.

En tanto, la incertidumbre se apodera de los migrantes desplazados por la violencia en sus estados, una situación que tendrá que demostrar con pruebas, si es que quiere obtener el anhelado asilo.

“Tenemos miedo que no nos dejen pasar porque no traemos pruebas, solo nosotros sabemos lo que vivimos el momento y no hay pruebas y el miedo que tenemos si no nos van a dejar entrar”, señaló la migrante Emir Mejía, quien llegó a Tijuana procedente de Michoacán.

Los organismos de la sociedad civil esperan que el Gobierno de México colabore y apoye económicamente a los albergues de la ciudad para que puedan seguir operando.