Proponen creación de una Fiscalía Especializada para protección de turistas en Baja California

TIJUANA- Este martes se realizó la Primera Mesa de Seguridad Turística de Baja California la cual fue presidida por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, (CANACO SERVYTUR) de Tijuana, en donde se abordaron posibles estrategias para garantizar la seguridad de los visitantes a la región

En la reunión, en la que participaron autoridades de los tres niveles de gobierno, se propuso la creación de una Fiscalía Especializada para la Protección del Turista en Baja California.

En la reunión, en la que participaron autoridades de los tres niveles de gobierno.

Julián Palombo Saucedo, presidente de CANACO, señaló que urge concretar esta iniciativa para que a través de esta instancia se le dé seguimiento de oficio a toda denuncia interpuesta por extranjeros víctimas de algún delito durante su estadía en la entidad.

“En cualquier situación que le pudiera suceder que lo asalten, que lo roben, etc. que tengan ellos la certeza jurídica de qué va a haber una institución de gobierno que le va a dar seguimiento y aquí la propuesta es que esta fiscalía tenga facultades para darle seguimiento a cualquier querella o denuncia que presentaran los turistas, y esta misma instancia pudiera darle seguimiento de manera oficiosa, sin necesidad de que el turista tuviera que comparecer ante las instancias judiciales, por el hecho de la distancia donde residen”, indicó Palombo

También se propuso capacitar mejor a la policía, específicamente a la Turística, que es la encargada de brindar esta seguridad a los visitantes.

Luis lleva 13 años trabajando como servidor turístico en la avenida revolución. Afirma que, aunque la presencia policiaca es constante, la percepción de inseguridad del turista y de los mismos comerciantes no ha mejorado.



“La violencia siempre ha existido la inseguridad siempre ha existido, pero este año en lo que va del año habido muchas muertes y sobretodo aquí más cerca de lo que es la zona turística, y pues eso quiere no afecta al turismo, nos afecta también a nosotros como trabajadores, porque si no hay turismo no tenemos ahora así de dónde vivir”, indicó Luis

Policías vigilan la avenida Revolución en Tijuana. Foto Cinthya Gómez

De acuerdo con Julián Palombo, los más mil homicidios registrados en lo que va del año en Tijuana y los constantes hechos violentos que han trascendido fronteras, son focos rojos para los turistas.



“Hechos recientes con los turistas que fueron asesinados en la ciudad de Ensenada y algunos otros eventos que han pasado localmente, pues son focos rojos para toda la actividad Turística”, apuntó

Por último, el presidente de CANACO hizo un llamado a los legisladores para que aprueben esta ley, asimismo solicitó a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y al secretario de Turismo de Baja California, Miguel Aguíñiga Rodríguez, dar la promoción debida para su creación.