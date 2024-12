Continúan retrasos y cancelaciones en el aeropuerto de Tijuana a causa de la neblina

TIJUANA - En Tijuana, muchas personas pasarán una Nochebuena que no esperaban y que será muy diferente a lo que tenían planeado con sus familiares.



Heriberto se dirigía a Oaxaca, pero ante las condiciones de neblina que se han registrado durante los últimos días, su vuelo no se ha podido despegar.

“Salía desde la mañana del día de ayer, me dijeron que únicamente se canceló el vuelo, fue todo lo que me dijeron. Ahorita busco opciones para ver cuál es el vuelo que sale más temprano para irme para allá y no ha salido ninguno, me dijeron que podría ser mañana”, comentó a Telemundo 20.

Mientras ese momento llega, Heriberto espera en el suelo del aeropuerto de Tijuana.

“Un poco desconcertado, triste podría decirse, era algo especial que planea uno con la familia”, lamentó.

Muchos ya ven perdida la oportunidad de estar en Navidad en los lugares a los que se dirigían, pero aseguran que al menos podrían disfrutar de la festividad del año nuevo.

“Realmente sí me desesperé el domingo que llegué, porque llegué con suficiente tiempo, había mucha fila, la gente, traté de mantenerme tranquilo pero llegó un punto donde ya no pude”, relató Manuel, otro usuario afectado.

Una de las principales quejas de quienes llevan algunos días varados es que algunos tuvieron que pagar hoteles, comida y taxi, gastos que no tenían contemplados.

La situación no solo afectó a locales, sino también a quienes cruzaron la frontera para salir desde esta ciudad fronteriza.

“Yo vengo de una ciudad a una hora de San José, California, tuve que tomar un vuelo de ahí a San Diego y venir a Tijuana para salir a Morelia. También me molesté porque no nos pagaron hospedaje las aerolíneas, ni comida”, indicó Daniel López Martínez.

Personas como él dicen que les confirmaron una salida, pero no al destino original, por ende, allá deberán conseguir un nuevo boleto.



“Nos reanudaron el vuelo pero no a nuestro destino, tenemos que ir a Monterrey, hacer la parada y nos van a dejar”, añadió.

A través de diversos comunicados, la administración del Aeropuerto de Tijuana solicita a los usuarios revisar el estatus de sus vuelos directamente con las aerolíneas.