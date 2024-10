Retrasos en importación de autos genera afectaciones en negocios de Tijuana 

TIJUANA - Uno de los múltiples beneficios en la región con el Tratado de Libre Comercio es la comercialización de autos de forma legal, pero quienes se dedican a este rubro en Tijuana han tenido serias complicaciones en los últimos días.

De acuerdo con especialistas en importación de autos, en promedio, cada semana son 800 autos importados los que llegan a Tijuana desde EEUU para ser comercializados, sin embargo, es algo que no han podido hacer desde que comenzó este mes.

“En el momento en el que lo pagas te llega a una yarda, un parking al otro lado, ahí los almacenamos hasta cumplir con todos los requisitos para poderlos importar, lo cual no podemos hacer ahorita”, señaló Guillermo Rojas Gómez, Tesorero del Grupo Especializado de Autos.

Eso es lo que están padeciendo comerciantes y agencias, luego de que el 30 de septiembre venció el decreto para importar autos usados. Señalaron que al no contar con mercancía ni la posibilidad para adquirirla, muchos lotes de autos usados tendrán que cerrar.

“Te la voy a poner muy sencilla, si tú pones un abarrote y te dicen sabes que ya no vas a poder comprar mercancías qué vas a hacer. No tienes opción, no tenemos manera de traer mercancía para nuestro negocio”, apuntó Jorge Macías Jiménez, dueño de un lote

Y es que dicen, son parte de una cadena de valor que termina con tapiceros, mecánicos y lava autos.

Se trata de un sector económico dirigido a quienes optan por comprar un carro usado pero legal, y que no pueden adquirir uno de agencia.

“Es una derrama muy amplia como cadena de valor, desde el momento que compramos una unidad ya estamos pagando el arrastre, las grúas, almacenamiento en Estados Unidos, posteriormente el contacto con una agencia aduanal que es quien nos lleva todo el trámite, algo que cuesta y por lo cual pagamos todos los impuestos”, agregó Rojas Gómez.

Según la representante de una agencia aduanal, actualmente pueden importar autos pero pagando un arancel mucho más alto del acostumbrado desde hace más de una década, por lo que no resulta conveniente.



“En impuestos podrían pagar de 5 mil, a 10, 15 mil pesos y se nos van a 50 mil, 60 mil o 70 mil pesos, el porcentaje va del 1 por ciento a pagar 50 por ciento, a eso se le suma el IVA y el DTA (Derecho de Impuesto aAduanero)”, explicó Katia Torres de la Agencia Logix.

La Cámara Nacional de Comercio en Tijuana hizo un llamado al gobierno federal para la publicación o prorroga del decreto para la importación de autos usados.